Un nuevo brote de gripe aviar en Olmedo eleva a más de 1,14 millones las aves sacrificadas en Valladolid

Las autoridades veterinarias de la Junta de Castilla y León han confirmado un nuevo foco de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), subtipo H5N1, en una granja de gallinas ponedoras de Olmedo, Valladolid. La explotación se encontraba dentro de la zona restringida del primer brote de gripe aviar detectado el pasado 19 de septiembre.

La sospecha del foco surgió el 14 de octubre tras un aumento de la mortalidad comunicado por la granja a los Servicios Veterinarios Oficiales. Ese mismo día, la explotación, con un censo aproximado de 315.000 aves, fue inmovilizada de manera preventiva. Se inició la encuesta epidemiológica y se tomaron muestras oficiales, que hoy han confirmado la presencia del virus H5N1.

Con este nuevo brote, el total de aves sacrificadas en explotaciones de Valladolid desde el 19 de septiembre supera las 1.144.000 aves sacrificadas. La mayor parte corresponde a la granja de Olmedo con 727.000 ponedoras, a las que se suman otras explotaciones en Aguasal y Olmedo con 14.000 y 88.000 gallinas, respectivamente, además de las 315.000 aves del último brote confirmado.

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, referencia nacional, ha confirmado ya doce focos de IAAP en aves de corral en 2025, distribuidos en Badajoz (1), Toledo (1), Huelva (2), Guadalajara (1), Valladolid (6) y Madrid (1). Además, desde el 1 de julio se han detectado 47 focos en aves silvestres y 3 en aves cautivas, repartidos por distintas comunidades autónomas.

La Junta atribuye la infección a la proximidad con el primer foco de septiembre. Desde entonces, se han intensificado las labores de vigilancia y control, manteniendo reuniones continuas con las empresas afectadas que cuentan con naves en el entorno de Olmedo.

Las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Sanidad y Medio Ambiente actúan de manera coordinada con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para minimizar riesgos. Las medidas incluyen inmovilización de la explotación, sacrificio de las aves, encuesta epidemiológica y establecimiento de una zona de protección de 3 kilómetros y otra de vigilancia de 10 kilómetros.

La Junta insiste en reforzar las medidas de bioseguridad, evitar el contacto con aves silvestres y notificar cualquier sospecha de enfermedad. Desde Sanidad recuerdan que que "este virus no se transmite al ser humano a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados", aunque se recomienda precaución con aves enfermas o muertas en el campo.

