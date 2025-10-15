Castilla y León estudia reforzar los cribados oncológicos junto a la Asociación Española Contra el Cáncer

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y el presidente de la AECC de Valladolid, Artemio Rodríguez, con los brazaletes verde esperanza

La Asociación Española Contra el Cáncer se ha reunido esta mañana con el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, para solicitar más información sobre los programas de cribado y explorar su participación en un proyecto internacional con la IARC, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la OMS.

El proyecto pretende recopilar información cuantitativa y cualitativa sobre el funcionamiento de los programas de cribado de cáncer colorrectal y estudiar la posibilidad de ampliarlos a otros tipos de cribado. Según la AECC, estos datos son esenciales para mejorar la participación de la población y conocer la eficacia de los programas.

"Es importante poner de manifiesto que la detección precoz es un derecho de la ciudadanía fundamental para mejorar el pronóstico de la enfermedad y está directamente asociada con la supervivencia", subraya la asociación. La organización insiste en que los programas de cribado son una herramienta esencial dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La AECC también reclama la necesidad de datos públicos y accesibles sobre los tiempos de espera en las distintas fases del proceso oncológico y sobre la participación real de la población diana. "España carece de un sistema de información integrado de conocimiento en cáncer con datos homogéneos, públicos, actualizados, accesibles y comparables", advierte la asociación.

Para la asociación esa carencia de información dificulta cuidar y proteger adecuadamente a la población, especialmente a las personas con cáncer.

Por ello, la AECC solicita que las administraciones públicas nacionales, autonómicas y locales trabajen de manera conjunta para crear un sistema integrado de información sobre el cáncer que permita evaluar y mejorar los programas de cribado.