Nada de avión para recorrer 200 kilómetros: la Selección Española evita polémicas en su viaje a Valladolid

Si echamos mano de Google Maps, 188 kilómetros son los que separan la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en Madrid y el estadio José Zorrilla en Valladolid.

Exactamente la distancia que la Selección Española de Fútbol tiene que recorrer para enfrentarse mañana, 14 de octubre, a las 20.45 horas, con Bulgaria.

Será el cuarto partido de clasificación para el Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará por primera vez en tres países (Canadá, México y Estados Unidos) y con 48 equipos participantes.

Un encuentro que se celebrará en la capital pucelana, con prácticamente todas las entradas vendidas en el estadio del Real Valladolid. Hasta allí se desplazará esta misma tarde La Roja, con Luis de la Fuente a la cabeza.

Un viaje que completarán en autobús y que culminará con una rueda de prensa oficial del propio seleccionador y el defensa de la Absoluta Robin Le Normand, a las 20.15 horas, en el estadio José Zorrilla, según ha informado la Federación Española de Fútbol.

Previamente, los jugadores han realizado el último entrenamiento antes de enfrentarse a Bulgaria. El equipo se ha ejercitado en una sesión suave "en la que el balón y el buen ambiente han sido protagonistas" en el césped del campo A de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Es decir, que tras su último entreno y comida posterior, Unai Simón, Borja Iglesias, Mikel Oyarzabal, Pedri y compañía se han puesto en carretera hasta Valladolid.

Un gesto que difiere de la imagen habitual de los grandes clubes españoles, como el Real Madrid, que habitualmente viajan en avión para disputar sus partidos en Pucela, pese a que apenas ahorran 30 minutos.

Una decisión que siempre trae cola y polémica por el nivel de contaminación que estos aviones provocan, para completar una distancia de apenas una hora y media en carretera.

De hecho, la Selección Española ya fue duramente criticada en 2022, por viajar en avión de Madrid a Zaragoza y no en AVE, pese a que la diferencia en tiempo apenas variaba en unos diez minutos.

Así que para evitar polémicas y centrarse en la cuestión deportiva, la Selección Española se ha subido a su autobús para descansar en Valladolid antes de su gran día ante Bulgaria.