Detenido tras ser pillado en una gasolinera de Valladolid donde había robado horas antes: fue reconocido por el responsable

Agentes de la Policía Nacional han detenido ayer a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza perpetrado durante la madrugada del viernes en una gasolinera de Valladolid.

La clave de la detención fue el reconocimiento del presunto autor por parte del responsable del establecimiento. A media mañana de ayer, el encargado avisaba a la Policía de haber identificado al presunto ladrón de la madrugada anterior, proporcionando una detallada descripción del hombre.

Al llegar a las inmediaciones, los agentes localizaron a un individuo que coincidía plenamente con las características aportadas, si bien el hombre mostró una actitud poco colaborativa al intentar ser identificado.

El responsable de la gasolinera insistió en que se trataba del mismo individuo y añadió que otro empleado lo había visto merodeando por la zona el 9 de octubre.

Ante la fuerte sospecha, los agentes acompañaron al individuo a una ubicación cercana que él mismo indicó como su residencia. Allí, se encontraron cinco paquetes de tabaco, dos latas de refresco y cinco latas de cerveza.

Conscientes de que el tabaco y la cerveza formaban parte de los productos sustraídos en el robo nocturno, los agentes mostraron los efectos al requirente, quien los reconoció sin lugar a dudas como parte de lo robado. La mercancía fue devuelta inmediatamente al establecimiento.

Para reforzar las pruebas, se realizaron gestiones de verificación con los paquetes de tabaco y el Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid confirmó la trazabilidad. Así, se verificó que el destino final de esos paquetes era el estanco que suministra la máquina objeto del robo en la gasolinera.

Tras las evidencias y el reconocimiento, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales. En la mañana de hoy, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.