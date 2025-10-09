Carnero se prepara para contraatacar por la vía judicial la disolución de la SVAV y apela de nuevo al "diálogo"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la primera teniente de alcalde, Irene Carvajal, tras la reunión de la Mesa del Soterramiento

El Ayuntamiento de Valladolid tiene claro que se reservará todos los derechos que le pertenecen "ante quien corresponda". Con estas palabras, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, se ha mostrado expectante ante los acontecimientos por la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) avanzada por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

De esta forma, ha deslizado que desde el Ayuntamiento de Valladolid contraatacarán por la vía judicial en el momento que sepan "la causa que aduce Adif" para la disolución. "Lógicamente contestaremos jurídicamente a esa cuestión", ha asegurado.

Tras mantener una reunión con los agentes sociales e institucionales en la Mesa del Soterramiento para informar de lo sucedido en el Consejo de Administración de la SVAV del pasado lunes, Carnero ha defendido que el Consistorio "ha llevado a cabo" el convenio de integración tras la finalización de los pasos de Panaderos y Labradores y las obras en su totalidad de Padre Claret.

Mientras tanto, desde Adif y Renfe, y más concretamente el propio Puente, se refieren a un "bloqueo" por parte del Ayuntamiento de Valladolid de los pasos de Ariza y, por lo cual, un "incumplimiento" del convenio para justificar el inicio de la disolución de la SVAV.

Sin embargo, ante este contexto y con lo anteriormente expuesto, el alcalde de Valladolid insiste en que el Ayuntamiento ha ido "cumplimentando" el convenio y, por eso, no ve razones legales para su disolución.

Respecto a los pasos de Ariza, ha defendido que mientras se acometan las obras de la nueva estación de tren de Valladolid-Campo Grande, actuar "unos metros más abajo" supondría un "embotellamiento y un caos" en la ciudad.

"No hace falta ningún informe. Es sentido común. Si el Ministerio, de mutuo propio, se decanta por llevar a cabo la estación tiene todo el sentido del mundo que no coincidamos en la misma zona y ámbito temporal porque vamos a causar un perjuicio a los ciudadanos", ha añadido.

En este sentido, ha garantizado que con las obras de la estación se va a entrar "en unas dinámicas que todos nosotros conocemos cuando viajamos a Madrid y cogemos el tren en Chamartín". "Eso es lo que va a ocurrir en Valladolid, si al lado llevamos actuaciones parecidas o similares bloqueamos la ciudad", ha insistido.

En cualquier caso, Carnero ha vuelto a apelar al "diálogo" con el Gobierno de España para transitar en la modificación del convenio hacia un proyecto de soterramiento, como ya sucediera en 2017 a la inversa. En este sentido, ha apuntado que este diálogo es "necesario" para seguir el convenio.

Además, ha explicado que la SVAV, que es el ente instrumental del convenio de 2017, "no es una sociedad que únicamente se dedique o se tenga que dedicar a acometer pasos de integración", sino que presenta una "actividad importantísima, viva y mantenida que habla de la gestión y los desarrollos urbanísticos".

Ha recordado entonces que Renfe y Adif deben ahora entregar los suelos de los antiguos talleres viejos a la SVAV, para que esta los urbanice y una vez vendidos el dinero llegue a las entidades estatales como "pago de la famosa deuda de los 400 millones".

Una deuda que, no obstante, ha aclarado que sirvió "para que se acometiera el soterramiento en el Pinar de Antequera, el desvío de la variante de mercancías y los propios talleres nuevos de Renfe, actualmente puestos ya en marcha" una vez el Ayuntamiento los puso a disposición de Renfe y Adif.

Carnero ha relatado que la "vida de la SVAV" y la integración ferroviaria a lo largo de casi 25 años ha pasado por diferentes "vicisitudes", arrancándose con el soterramiento, que permitió que se acometieran "muchas actuaciones" como la llegada del AVE, los mencionados talleres de Renfe o las obras en el Pinar de Antequera.

Para el regidor, es "legítimo" que ellos y la Junta pretendan "modificar el convenio y transitar otra vez hacia el soterramiento" porque "es viable y entendemos que es necesario para la ciudad". Por eso ha insistido en su llamamiento al Gobierno para que se produzca "ese diálogo que por parte de este alcalde ha sido pedido por escrito al ministro en muchas ocasiones".

También ha recordado que Valladolid, en todo este proceso, "ha aportado mucho" y por ello es necesario "seguir trabajando para que hagamos una ciudad más próspera, por supuesto económicamente, pero sobre todo socialmente".

Respecto al estado del estudio del soterramiento mediante muros pantalla que encargó el Ayuntamiento de Valladolid tras la negativa del Ministerio a hacerlo, Carnero ha reconocido que no le corresponde al Consistorio, pero "si se produce un bloqueo a ese análisis , pues lo tendremos que acometer nosotros".

En cualquier caso, ha insistido en que "ahora estamos en otro momento", a la espera de que Adif convoque a la Junta General de la SVAV para abordar la disolución. No ha querido responder sobre si el estudio se encuentra entonces paralizado y ha reiterado que "no hay causa legal" para las intenciones del Ministerio.

"Tenemos que seguir trabajando en el diálogo. Con independencia de que unos creamos más que otros en dicho convenio", ha puntualizado.

Por último, ha asegurado que en el Ayuntamiento de Valladolid no conocen "absolutamente nada" sobre las obras de la estación de trenes y "malamente" saben por donde pueden ir las actuaciones que se van a acometer. De esta forma, no pueden confirmar las afectaciones al tráfico que tendrán.