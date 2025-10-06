Un turista argentino visita Valladolid y alucina con lo que se encuentra: "Merece mucho más reconocimiento"

En las últimas semanas la ciudad de Valladolid ha recibido la visita de Román Socias, un influencer argentino afincado en Valencia y conocido como Romancito, que ha logrado sumar más de medio millón de seguidores en TikTok mostrando los detalles de su vuelta a España.

Un reto personal y profesional con el ha asegurado estar cumpliendo un sueño, que comenzó en julio de 2023 y que consiste en recorrer a fondo todas y cada una de las provincias de España.

Recientemente el influencer ha pasado por Valladolid, la número 34 de su periplo, aunque en esta ocasión tan solo ha podido visitar la ciudad dado que, tal y como ha confesado en sus redes sociales, durante este viaje ha colapsado y se ha dado cuenta de que necesita un parón.

"No pude recorrer la provincia al completo porque tuve que frenar. Pido perdón a los vallisoletanos, pero esta vez no pude dar el 100%. Me di cuenta de que mi cansancio era demasiado así que decidí volver antes a casa y descansar", ha explicado.

Si bien, lo visitado en la ciudad le ha servido para cerciorarse de que es un destino al que, sin lugar a dudas, regresará en cuanto pueda.

"Valladolid es una ciudad esplendorosa que me ha maravillado. Son muchísimas las cosas que tiene y volveré a ver lo que me falta porque me quedaron muchas cosas", confiesa en uno de los vídeos publicados del viaje.

En ellos Romancito también expresa que, tras conocer de primera mano todo el patrimonio que alberga la denominada ciudad del Pisuerga, cree que esta "merece mucho más reconocimiento" al considerarla "una de las ciudades más lindas e interesantes de España".

Un territorio que sorprende por su importancia histórica" con personalidades ilustres de la talla de José Zorrilla, Felipe II, Miguel de Cervantes, los Reyes Católicos e incluso Cristóbal Colón, entre otras, y también por su importancia cultural y gastronómica.

"Valladolid tiene muchísimos museos, decenas de esculturas, muchos parques, impresionantes y curiosas iglesias, edificios impactantes, plazas secretas, una muy buena gastronomía, una Semana Santa de Interés Turístico Internacional, una de las mejores iluminaciones del mundo e incluso playa. Y podría seguir y seguir", revela.

Su recorrido

A esta conclusión llega tras recorrer los principales emplazamientos de la que también ha definido como "una ciudad muy importante en España".

Su visita comenzó en la Plaza de Zorrilla, donde además de las letras y la fuente, el influencer visitó la Academia de Caballería, "un edificio impresionante con una postal preciosa".

Su siguiente parada fue la Cúpula del Milenio, un espacio que comparó con Baymax, el personaje de la serie homónima de Disney+: "Me parece muy curiosa, me dan ganas de abrazarla", dice el argentino en uno de sus vídeos.

Tras ello se dirigió por el puente de Isabel la Católica hasta la Casa-Museo de Cervantes y de ahí a la calle de Santiago, donde encontró "uno de mis edificios preferidos, el de la unión y el fénix".

Caminando por esta calle llegó a "la gran joya de Valladolid", su plaza Mayor, donde quedó fascinado con la estatua del conde Ansúrez y el Ayuntamiento, un edificio "maravilloso y muy bonito por fuera y por dentro".

Romancito continuó su recorrido visitando la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, conocida por sus famosos leones; el Pasaje Gutiérrez, al que se refirió como "uno de los lugares más lindos" de la ciudad; la calle Cebadería y la zona San Benito.

Allí el influencer observó una de las estampas "más interesantes" con el Mercado del Val, las oficinas municipales habilitadas en el antiguo monasterio y la iglesia de San Benito, la cual, recordó, es una de las más antiguas de la ciudad.

Continuó su periplo en la plaza del Viejo Coso, la Playa de Las Moreras, la Plaza de Poniente, donde confesó que la escultura de Rosa Chacel le hizo acordarse mucho de su "abuelita"; la Catedral y La Antigua.

De allí pasó por la Casa-Museo Colón, el Palacio de los Viveros, el Colegio de San Gregorio con el Museo Nacional de Escultura, "una verdadera maravilla"; el Palacio de Villena y el Colegio de los Agustinos con el Museo Oriental de Valladolid. Un lugar "con un montón de cosas que no estamos acostumbrados a ver".

Entonces, Romancito visitó el Palacio de Fabio Nelli, sede del Museo Arqueológico; la iglesia de San Pablo, cuya fachada afirmó ser "una de las más lindas que he visto en el mundo"; el Palacio de Pimentel, la Iglesia de la Santa Vera Cruz, y la de la Paz, en Plaza España.

Tras ello se dirigió al Campo Grande. Un majestuoso parque que le "fascinó" y en el que el influencer concluyó su breve viaje.

Una escapada que no pudo disfrutar al 100%, pero con la que comprobó en primera persona la belleza, espectacularidad y relevancia de una ciudad que le enamoró e impresionó a partes iguales. "Me esperaba que tuviera mucho, pero no sé si tanto. Pucela es maravillosa", expresó.