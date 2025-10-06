Detectan un segundo foco de gripe aviar en otra granja de la provincia de Valladolid en menos de un mes

La Junta de Castilla y León ha confirmado este lunes un nuevo foco de gripe aviar en la provincia de Valladolid. Se ha detectado en una granja de gallinas ponedoras del municipio de Olmedo.

Los análisis realizados en el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) han dado positivo en influenza aviar de alta patogeneidad, del subtipo H5N1.

La granja afectada se encuentra a 5 kilómetros de la explotación donde se registró otro foco de esta enfermedad hace menos de un mes, el 19 de septiembre.

Las sospechas saltaron por el aumento atípico de la mortalidad en esta granja de Olmedo hace tan solo cuatro días. La explotación, con 727.000 aves, se encontraba inmovilizada por la cercanía al foco anterior. Las autoridades veterinarias tomaron las muestras que este lunes han dado positivo.

Como medida preventiva para evitar una propagación de la enfermedad entre las aves, quedan inmovilizadas la granja afectada y otras 90.000 gallinas de una explotación con vínculo directo. Se procederá al sacrificio de todos los animales. Además se establece una zona de protección que abarca 3 kilómetros y otra de 10 kilómetros donde se extremará la vigilancia.

Las autoridades sanitarias recuerdan que es necesario que en las explotaciones agrarias se evite el contacto de sus aves con las silvestres. Aconsejan comunicar cualquier sospecha para actuar lo antes posible.

La Junta de Castilla y León además insiste en que el virus que provoca la gripe aviar no se puede transmitir a los humanos. Aun así, recomienda que el contacto con las aves infectadas sea el mínimo posible.

La provincia de Valladolid ha registrado cuatro focos de gripe aviar en lo que va de año. En toda España en 2025 se han detectado diez focos de la enfermedad.