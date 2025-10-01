Aurelio, experto en setas, advierte sobre la temporada: "La cosa va mal, estamos todo el día mirando al cielo"

Especies de Lepiota clypeolaria en Laguna de Duero junto a una imagen de Aurelio García, presidente de la Asociación Vallisoletana de Micología (AVM) Aurelio García

La temporada de setas ha comenzado en Castilla y León, aunque no de la manera deseada por expertos y aficionados. Así lo ha confesado en declaraciones a este periódico Aurelio García, un apasionado de la micología con amplia experiencia en el sector y actual presidente de la Asociación Vallisoletana de Micología (AVM).

"Las perspectivas que tenemos no son nada buenas porque generalmente tiene que haber lluvias, sino abundantes, bastante interesantes, en la segunda quincena de septiembre y este año, salvo alguna tormenta, el inicio de la temporada ha sido bastante seco".

En ese sentido, Aurelio reconoce que "el mes de octubre es vital" para que las previsiones mejoren y la campaña de este año sea fructífera. "Si viene con lluvias normales no habrá ningún problema y empezará a haber mucha actividad en los campos", explica.

Especies de Amanita muscaria en el pantano de la Cuerda del Pozo Aurelio García

Él se muestra confiado en que la meteorología acompañe y se puedan recoger una gran cantidad de setas, pero lo cierto es que no las tiene todas consigo.

"Hay que tener confianza porque ahora las heladas suelen tardar en venir y llevamos varios años en los que el mes de noviembre es muy bueno para la micología si llueve y los fríos se retrasan, pero sí podemos decir que la cosa ha empezado mal", sostiene.

De ahí que expertos y aficionados estén "todo el día mirando al cielo como los labradores", muy pendientes de cómo avanza la temporada y aprovechando la mínima ocasión para salir al campo y recoger sus primeras especies. Porque, pese a todo ello, "ya van saliendo cosillas, pocas, pero algunas", revela.

"Sí que hay zonas donde ya están cogiendo algunos boletos, pero tiene que haber más continuidad de humedad para que sigan saliendo", apunta.

Así, Aurelio confiesa que las setas que ya han empezado a salir corresponden a setas de chopo blancas y setas de chopo negras.

"Pero en el entorno que nos movemos, lo que la gente espera con paciencia es que haya una buena temporada de níscalos", considerada como "la pasión de todo el mundo". Si bien, "para que salgan, necesitan lluvia ya", avisa el presidente.

Sea como fuere y pese a que Castilla y León puede presumir de haber recogido ya los primeros hongos de la temporada, según Aurelio, "aún es pronto para hablar de calidad", dado que los que han salido son productos que "se comercializan poco y que de momento no han llegado a los mercados porque hay muy poca producción".

"Los seteros, micólogos y aficionados que los conocen ya empiezan a consumirlos a nivel particular, pero todavía no se ha determinado su calidad ni se han fijado precios, porque todo depende de la oferta y la demanda".

Con ello, Aurelio sostiene que "si no empieza a llover con abundancia de aquí a las próximas semanas, la situación no solo afectará a la cantidad sino también a la calidad de las setas, teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas también son determinantes en ella".

"Por las noches tiene que hacer algo de fresco y también tiene que haber una humedad abundante para que por el día las setas fructifiquen", señala.

Zonas clave

En cualquier caso, el presidente de la Asociación Vallisoletana de Micología de Valladolid se adelanta a lo que pueda pasar y revela a los castellanos y leoneses los mejores sitios de la región para recoger setas.

En este sentido, menciona la Montaña Palentina, el norte de Burgos y la provincia de León por ser "zonas más húmedas en las que hay masas forestales espectaculares".

Cesta de nícalos en Ampudia Aurelio García

A todas ellas suma además la comarca de Tierra de Pinares en las provincias de Valladolid y Segovia, según Aurelio, un lugar perfecto para recoger la típica seta de caldo por contar con "extensiones brutales de pino".

Sin embargo, él, si tuviera que quedarse con alguno, sería, "incuestionablemente", con la provincia de Soria "por calidad y cantidad".

"Es un mundo micológico muy particular dentro de Castilla y León donde la producción suele ser muy grande y brutal", explica. Aunque avisa: "en esta zona hay mucho control de Seprona para evitar saqueos y que hayan grupos incontrolados".

Consejos

Llegados a este punto, el aficionado también aprovecha la ocasión para ofrecer una serie de consejos al conjunto de la sociedad. Claves e indicaciones para recolectar setas de una manera correcta y segura.

Según el presidente, lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de salir al campo a buscar setas, es que "debemos conocerlas bien y saber recogerlas". "Si no, no debemos ni intentar cogerla", afirma.

Como alternativa, revela que en "casi todas las capitales de provincia" hay asociaciones micológicas que en su mayoría ayudan de forma abierta y gratuita a los aficionados a identificar las setas recogidas".

Una iniciativa con la que, tal y como explica el experto, "hemos evitado que no haya vuelto a haber muertes por ingestión de setas venenosas".

Por ello, ante la mínima duda, Aurelio aconseja recurrir a las asociaciones micológicas y no "al vecino de al lado o a un amigo, salvo que sean expertos". "Porque hay gente que ha aconsejado cosas y al final el desenlace ha sido fatal".

Por otro lado, el vallisoletano manifiesta que, una vez localizada la seta y cerciorado de que es conocida por la persona que la va a recoger, así como que es comestible, "hay que cortarla el pie, no arrancarla, y preferiblemente con un cuchillo o una navaja". Porque "solo se arrancan los boletos", confiesa.

Del mismo modo, desaconseja totalmente coger especies que aún están pequeñas y también las que estén maduras. "Porque eso muchas veces ha llevado a cometer errores muy graves de coger una seta mortal pensando que podía ser comestible. La precaución es lo primero", sostiene.

Finalmente, Aurelio hace un llamamiento a la población para que cuando salga a por setas no se olvide de "cuidar el medio ambiente".

"Esto es vital. Cuando salgamos al campo no se tiene ni que notar que hemos pasado por ahí y no podemos ir dando patadas a las setas si no las conocemos", concluye. Por el momento, solo queda confiar.