Iván Rojo, primer expulsado de OT 2025: el vallisoletano abandona la academia entre lágrimas y polémicas

Breve, pero intenso. Así es como se podría resumir el paso del vallisoletano Iván Rojo por Operación Triunfo 2025.

El joven vallisoletano se ha convertido en el primer expulsado de la edición. Así, tras una intensa gala celebrada en la noche del martes en la que interpretó 'It`s my life' de Bon Jovi, este se vio obligado a abandonar la academia después de que la audiencia decidiese salvar a Claudia Arenas con el 84% de los votos.

Lo hizo entre lágrimas, arropado por sus compañeros, de los que se despidió muy cariñosamente, y entre aplausos del público en una gala marcada por los fallos técnicos, los nervios y la emoción.

Iván Rojo, concursante vallisoletano de OT25 Fotografía: Instagram de Iván Rojo.

Aunque también un tanto sorprendido, teniendo en cuenta que en la última semana él mismo confesó su total certeza de que los espectadores del programa y los habitantes de Valladolid, su ciudad natal, se estaban volcando con él.

"Yo tengo clarísimo porque conozco mi ciudad, que tiene que estar Valladolid revuelta. Yo voy a llegar y va a ser eso súper guay, lo tengo clarísimo porque ya desde antes de entrar aquí hice entrevistas con todos los periódicos porque se volcaron un montón", llegó a expresar.

Unas declaraciones que no tardaron en hacerse virales en redes sociales y que suscitaron todo tipo de reacciones por parte de los usuarios, siendo muchos los que llegaron a asegurar que su actitud dentro de la academia estaba siendo "forzada" e incluso "poco natural".

Y es que, aunque Iván Rojo no ha tenido suficiente tiempo como para darse a conocer tal y como realmente es, lo cierto es que los espectadores de Amazon Prime Video, la plataforma donde se está emitiendo el programa, le han señalado como uno de los concursantes más polémicos de la edición.

Pues sus opiniones y manifestaciones sobre temas un tanto controvertidos le han situado en el ojo del huracán y llevado a recibir numerosas críticas por parte de un gran número de personas que desde hace días llevaba pidiendo con insistencia su expulsión.

Ejemplo de ello son las declaraciones sobre las lenguas cooficiales que realizó en una conversación con el catalán Max Navarro y el gallego Matín Tinho, a través de las cuales cuestionó las lenguas y declaró que, en su opinión se debería priorizar el castellano.

En concreto, el vallisoletano defendió que, si viaja a Mallorca, deberían de hablarle en castellano porque el mallorquín "no es una lengua oficial", mientras que sus compañeros subrayaron que un mallorquín también "tiene su derecho a mantener el mallorquín porque está en su región".

Palabras que, tal y como le advirtió Noemí Galera, podrían jugar en su contra durante las votaciones. Y, al parecer, así ha sido.

Sea como fuere, no cabe duda de que el vallisoletano ha exprimido al máximo dos semanas de concurso, en las que, más allá de disfrutar, aprender y mostrar su lado más transparente, también ha probado y con creces sus grandes dotes para la canción.

Su paso por OT ha terminado, pero, al igual que ha ocurrido con otros participantes y primeros expulsados de anteriores ediciones, lo más probable es que este solo sea el comienzo de su carrera musical.