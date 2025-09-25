La Diputación de Valladolid reparará los puentes de Megeces y Cogeces de Íscar tras detectar riesgo de colapso

Imagen de uno de los puentes de Cogeces de Íscar y Megeces. Diputación de Valladolid

La Diputación de Valladolid ha anunciado que va a invertir 1,2 millones de euros para llevar a cabo la reparación integral de los puentes que se ubican en la carretera provincial VP-1003, en los municipios de Megeces y Cogeces de Íscar.

Una decisión que llega tras la revisión técnica de los servicios de la institución provincial, que han constatado un grave deterioro de ambas infraestructuras, comprometiendo su estabilidad y seguridad.

Dicho informe técnico ha detectado problemas de descalces en las cimentaciones, pérdidas de sillares en los estribos y en la clave de los arcos.

Dada la alarma desatada por el riesgo de colapso, la Diputación de Valladolid impuso de inmediato el cierre total al tráfico de ambos puentes.

Una medida que ha sido ejecutada por la empresa de conservación de carreteras provinciales. Para dar una alternativa se ha habilitado la circulación por la carretera provincial VP-1202, que dispone de un puente en plenas condiciones sobre el río Cega.

Los trabajos incluyen la reparación de cimentaciones y la restitución de los elementos dañados, además de la adecuación de su estado general con el fin de devolver la plena seguridad y funcionalidad a los puentes afectados.