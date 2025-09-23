Mojados vivirá las “mejores fiestas del mundo”: Soraya de OT, toros de primer nivel y orquestas

Imagen de la proclamación de reyes y reinas durante las fiestas de 2024 en Mojados

El municipio vallisoletano de Mojados volverá a vestirse de gala para celebrar sus tradicionales fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario.

Desde el viernes 26 de septiembre hasta el domingo 12 de octubre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un intenso programa cargado de actividades culturales, taurinas, deportivas y musicales, que combina la tradición con propuestas para todos los públicos.

“Durante las últimas semanas hemos visto cómo empezaba a sentirse el ‘olor a fiestas’. Todos estamos deseando que lleguen estos días tan importantes que se han preparado con energía e ilusión. Sin duda, hay que agradecer su trabajo a los empleados municipales y a todos los colaboradores, quienes se esfuerzan en que todo esté a punto”, afirma el alcalde Adolfo López, que lo tiene claro: “son las mejores fiestas del mundo”.

El pistoletazo de salida de las prefiestas llegará el viernes 26 con el espectáculo familiar Bricomanazas, en el Parque Príncipe Felipe. La jornada también incluirá competiciones locales de tanga y rana, así como un pádel nocturno con parrillada.

Por la noche del sábado, Mojados vivirá su primer encierro urbano acompañado de la Banda de Música El Pendón, y la fiesta continuará con la orquesta Límite en la Plaza de San Juan.

El fin de semana del sábado 27 y domingo 28 de septiembre estará marcado por los encierros mixtos campo-calle, una de las señas de identidad de las fiestas.

Además, habrá actividades infantiles con hinchables, carretones y tren turístico. El miércoles 1 será el turno de la final del torneo de peñas de fútbol sala y el esperado traslado de la Virgen del Rosario a la iglesia de Santa María, donde residirá durante los días festivos.

El jueves 2 de octubre tendrá lugar uno de los actos más solemnes: el izado de bandera y la coronación de reinas y reyes 2025. Elisa Pinilla Cobos, Yaiza Martín Velasco, Tania del Pozo Benito, Adrián Díez Lozano, Diego Casado Catalina y Andrés Núñez Álvarez serán los grandes protagonistas.

Luego llegará el pregón oficial, a cargo de Luguillas Cubero Catalina. Una mujer que, desde 1984 hasta su jubilación este año, dedicó su trabajo a la biblioteca de este municipio. Durante años ha acompañado a generaciones de lectores, convirtiéndola en un espacio de encuentro y aprendizaje.

Peñas y grandes conciertos

El viernes 3 de octubre estará dedicado a las peñas con el concurso de ornamentación y la multitudinaria movida peñista que desembocará en la Plaza de Toros. La noche se alargará con el espectáculo musical Mandala Macro Show.

[AQUÍ PUEDES CONSULTAR EL PROGRAMA COMPLETO DE LAS FIESTAS MOJADOS 2025

El sábado 4 de octubre, tras los encierros y juegos infantiles, llegará uno de los platos fuertes: el concierto gratuito de Soraya Arnelas en la carpa de San Juan. La cantante que estuvo en Eurovisión, que salió de OT, y que hará vibrar a todos los vecinos.

Domingo, día grande religioso y taurino

La jornada del domingo 5 arrancará con la misa solemne y procesión en honor a la Virgen del Rosario, acompañada de autoridades, reinas y reyes.

Por la tarde, Mojados acogerá una novillada mixta con reses de Torrestrella y Álvaro Núñez. La noche terminará con la verbena de Azabache, entrega de premios de concursos y una sesión de DJs locales.

Del lunes 6 al domingo 12 de octubre será el momento de la despedida con deporte, gastronomía y devoción. La recta final de las fiestas incluirá una exposición fotográfica taurina, tiro al plato, el Gran Prix para peñas y la tradicional caldereta popular solidaria del 11 de octubre.

El día 12, festividad del Pilar, cerrará con la misa en la iglesia de Santa María y nuevos concursos de tiro al plato.

Las fiestas de Mojados 2025, que contarán con toros de prestigiosas ganaderías como Torrestrella, Álvaro Núñez y Vellosino, se presentan como una cita ineludible en la comarca, con un ambiente festivo que cada año atrae a cientos de visitantes. Como recordó el alcalde, Adolfo López Ramiro, en su saludo: “Somos un pueblo acogedor, que abre sus puertas para vivir las mejores fiestas del mundo”.

Un pañuelo con identidad

Un año más, desde el Ayuntamiento de Mojados quieren que todo el pueblo luzca unido con el pañuelo de las fiestas. A partir del martes 23 de septiembre, se puede conseguir por solo 1€. Estará disponible de lunes a viernes en la biblioteca, de 11:00 a 13:00 h y de 16:00 a 20:00 h; en el Centro Joven, de 09:00 a 14:00 h; y en las oficinas municipales durante los días de venta de abonos.