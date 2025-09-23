Fuego una vivienda de Valladolid por el incendio de la campana extractora: atendida una mujer de 80 años

Imagen de archivo de un camión de los Bomberos de Valladolid @BomberosVLL X

Susto en Valladolid. Sobre las 14:00 horas de este martes, 23 de septiembre, se ha registrado un incendio en una vivienda situada en el número 44 de la calle Cardenal Torquemada por el que una mujer de 80 años ha tenido que ser atendida por inhalación de humo.

Según informa el 112 Castilla y León, el fuego se ha declarado en la campana extractora de la cocina.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Municipal y la Policía Nacional y los Bomberos de Valladolid.

Y es que, aunque en un primer momento el alertante indicó que no había heridos ni afectadas, nada más llegar, los agentes de la Policía Municipal solicitaron asistencia para la octogenaria, por lo que se ha activado a personal sanitario de Sacyl y una ambulancia.