Manu Carreño estalla ante la polémica de La Vuelta: "Es una vergüenza, no podemos mirar a otro lado"

La Vuelta Ciclista a España celebrada durante las últimas semanas en diferentes provincias del país se ha visto empañada por numerosas protestas pro-Palestina.

Manifestaciones en las que centenares de personas han denunciado "el genocidio" perpetrado por Israel en la franja de Gaza, así como la participación en la prueba deportiva del Israel-Premier Techs, un equipo liderado por Sylvan Adams, quien se ha declarado abiertamente sionista y defensor de la "masacre" en territorio gazatí.

Tras pasar por provincias como Valladolid, donde las reivindicaciones se saldaron con dos detenidos y más de 29 denuncias, y Salamanca, La Vuelta llegó hace unos días a Madrid para celebrar su última etapa.

Sin embargo, esta fue cancelada el pasado domingo, 14 de septiembre, después de que miles de activistas irrumpiesen en el circuito en diferentes puntos de la capital madrileña minutos antes de la llegada de los ciclistas a la misma y dejando varios heridos, entre ellos policías, y numerosos incidentes y disturbios.

Unos hechos que han generado todo tipo de reacciones y que han hecho estallar al vallisoletano Manu Carreño en el programa El tiempo justo de Telecinco.

El célebre presentador se ha sentado en el programa de Joaquín Prat para abordar esta polémica, convertida en el principal tema de actualidad informativa de las últimas semanas, con absoluta contundencia.

Sin pelos en la lengua ni miedo a las críticas, Carreño se ha abierto en canal y ha confesado públicamente su opinión sobre un asunto que él cataloga como "vergonzoso".

En este sentido, el vallisoletano ha reconocido que en las últimas horas le han llegado muchos mensajes por parte usuarios denunciando lo ocurrido en Madrid: "Muchos me decían ayer que qué vergüenza ver estas imágenes. Pues sí", ha comenzado diciendo el presentador.

De este modo, ha expresado a través de una pregunta retórica que probablemente no haya nadie que esté de acuerdo en que "esto es una vergüenza".

"En esta manifestación y en otras, son una minoría, pero no por eso dejan de ser vergonzosos, condenables, denunciables y todo lo que digamos", ha apuntado criticando el comportamiento de varios activistas.

Sin embargo, Manu ha ido un paso más allá y ha salido en defensa de todos aquellos que han salido a las calles de manera pacífica para denunciar lo que se está viviendo en Palestina.

Porque, a su juicio, "lo que de verdad es vergonzoso y no se puede comparar en ningún debate con un podio improvisado o con que 20... iba a decir un taco, tiren vallas, es lo que está pasando en la franja de Gaza y está haciendo Israel", ha afirmado en tono serio.

Con ello, ha alabado que "miles y miles de españoles" hayan aprovechado La Vuelta para decir "pacíficamente: 'No estamos de acuerdo con esto'", al tiempo que ha cargado contra los organizadores de la prueba por su 'pasividad' ante el conflicto entre Palestina e Israel.

"Igual que la FIBA, la UEFA, la FIFA, el Comité Olímpico Internacional, la UCI y La Vuelta Ciclista a España dijeron a Gazprom, que era un equipo de ciclismo ruso, 'fuera', ahora hay mucha gente que ha salido a la calle para decir: '¿Por qué tuvisteis las narices de hacerlo entonces y no las tenéis ahora?'", ha explicado el presentador.

Tras ello, Manu Carreño ha aclarado que "eso no quiere decir que esté a favor de los que tiran vallas y pegan a policías". "Claro que no", ha espetado. Sin embargo, sí ha querido dejar claro que, en su opinión y en la de "todos los que estamos aquí, entendemos que lo que está pasando allí es una vergüenza".

A lo que ha añadido: "Y no podemos ponernos de perfil y mirar a otro lado por mucho que nuestros responsables políticos y deportivos sí que lo hagan".

Unas palabras con las que el vallisoletano ha dejado muy clara su postura y también entrever su indignación por determinadas actitudes, comportamientos y opiniones contrarias a la denuncia del que muchos han bautizado como un "genocidio" contra Palestina.