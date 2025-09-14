Valladolid se pone flamenca para decir adiós a sus fiestas en una jornada cargada de 'aire' y emoción

Imagen de archivo del cantante José Mercé en un concierto

Lo bueno pasa rápido. Este domingo, 14 de septiembre, Valladolid vivirá un momento tan indeseado como cada año. Dirá adiós a las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

10 días de ocio y diversión que han venido acompañados de un amplio programa de actividades y eventos que han combinado música, arte, gastronomía, tradición y, sobre todo, mucha fiesta, en cada una de las jornadas, y que han regalado a vallisoletanos y visitantes experiencias absolutamente inolvidables.

Dentro de unas horas, la ciudad del Pisuerga cerrará sus fiestas con la mirada puesta en las siguientes. Sin embargo, aún queda tiempo para disfrutar de las propuestas que cerrarán la atractiva y completa programación ideada por el Ayuntamiento de la capital.

Un día cargado de 'aire' y emoción con el deporte, la música, los toros y, en definitiva, la tradición, como grandes protagonistas.

Las actividades de este domingo comenzarán con el campeonato de caza en El Rebollar, la mítica regata de la Virgen de San Lorenzo en la Playa de las Moreras, una sesión de juegos tradicionales en Parque Alameda, una masterclass de zumba en la Cúpula del Milenio y un espectáculo amateur de las escuelas infantiles de danza en el antiguo picadero de la Academia de Caballería.

Continuarán pasado el mediodía con un espectáculo de gigantes y cabezudos que tendrá lugar en la plaza de San Pablo, un nuevo pasacalles de peñas en la zona centro y ya por la tarde, con una corrida de toros a cargo de Manuel Escribano, El Fandi e Ismael Martín, que lidiarán los toros de Antonio Bañuelos.

Tras ello, llegará el turno de la música con el Moreras Beach Fest, la actuación de Cristina Lázaro en la Plaza Mayor, el show de la orquesta El Salón en la pérgola de Campo Grande y las actuaciones regionales de Cataluña y Segovia en el Recinto José Luis Bellido, junto al Estadio José Zorrilla.

Pasadas las 21:30, ya sí Valladolid cerrará la programación con tristeza, pero también con la satisfacción de haber disfrutado de unas buenas fiestas. Y lo ahrá con el concierto estelar de José Mercé en la Plaza Mayor y un pasacalles de peñas simultáneo que partirá desde Moreras.

A las 22:45 horas, la ciudad pondrá el broche final a 10 días inolvidables con la tradicional retirada del pañuelo al Conde Ansúrez en el corazón de la capital vallisoletana. ¡Y hasta el año que viene!

Domingo 14 de septiembre

09:00 a 15:00 horas: Campeonato de Caza – El Rebollar

11:00 horas: Regata Virgen de San Lorenzo – Playa de las Moreras

12:00 horas: Juegos tradicionales gigantes de madera - CC Parque Alameda

12:00 horas: Zumba Masterclass – Cúpula del Milenio

12:00 horas: Espectáculo amateur de las escuelas infantiles de danza hasta los 16 años - Antiguo Picadero Academia de Caballería

12:00 horas: Tío Tragaldabas – Puente Duero

13:00 horas: Gigantes y Cabezudos en la Plaza de San Pablo.

13:00 horas: Pasacalles de peñas en la zona centro.

18:00 horas: Corrida de toros para Manuel Escribano, El Fandi e Ismael Martín con toros de Antonio Bañuelos en la Plaza de Toros.

19:00 horas: Moreras Beach Fest 'La guinda del pastel' en Moreras.

20:00 horas: Actuación de Cristina Lázaro en la Plaza Mayor.

20:30 horas: Orquesta 'El Salón' en la pérgola de Campo Grande.

20:30 horas: Actuaciones regionales de Cataluña y Segovia en el Recinto José Luis Bellido, junto al Estadio José Zorrilla.

21:30 horas: Actuación de José Mercé en la Plaza Mayor.

21:30 horas: Pasacalles de peñas desde Moreras hasta la Plaza Mayor.

22:45 horas: Retirada del pañuelo al Conde Ansúrez en la Plaza Mayor.