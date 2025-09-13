El arte de los faroles da inicio a las fiestas de Tordesillas: creatividad, tradición y emoción en un certamen único

Los faroles de Tordesillas son mucho más que un símbolo festivo. Son identidad, historia y arraigo de todo el pueblo.

En el marco de los festejos en honor a la Virgen de la Guía y de la Peña, un total de 19 pandas de adultos -récord de participación- y 12 infantiles han tomado parte en el tradicional concurso que marca el inicio de las celebraciones.

La jornada del sábado comenzó con la exposición de los faroles en la Plaza Mayor y en las Casas del Tratado. En este lugar, vecinos y visitantes pudieron observar la creatividad, el color y el trabajo artesanal que cada una de las pandas han dedicado a estas obras.

Unas piezas que se preparan para engalanar una de las noches más esperadas por los tordesillanos: el Desfile de Faroles.

Los premios del concurso se darán a conocer el domingo a las 17:00 horas. En el caso de los adultos, las cuantías son de 1.700 euros; 1.400 y 1.000, y cuatro galardones de 800 euros. En cuanto a la categoría infantil, se entregan reconocimientos por valor de 225, 150, 125, 100; tres de 75 y dos de 60.

La Fiesta de la Colocación abrirá la programación vespertina del sábado. A las 19:00 horas tendrá lugar el desfile infantil de faroles, que irá acompañado de gigantes y cabezudos y de las charangas.

El momento más emotivo, sin duda, llegará a las 22:55 horas en plena Plaza Mayor. Las peñas, dirigidas por José Núñez Ventosa, director de la Banda de Música, entonarán al unísono 'Llegó la Peña'.

A las 23:00 horas, con el lanzamiento de bombas y cohetes, dará comienzo el esperado Desfile de Faroles de adultos, que recorrerá una vez más las calles de Tordesillas, iluminando de tradición, música y emoción el corazón del municipio.