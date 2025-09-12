La limpieza de las calles de Valladolid tensa el pleno del Ayuntamiento y el concejal responde: "Es mugre socialista"

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid celebrado este 12 de septiembre Ayuntamiento de Valladolid

La limpieza de las calles de Valladolid ha tensado el Pleno del Ayuntamiento que se ha celebrado este viernes, 12 de septiembre. Dos mociones de la oposición (PSOE y VTLP) han caldeado el ambiente frente a un Gobierno municipal que asegura que su máximo compromiso está con este servicio.

La portavoz del Grupo municipal VTLP, Rocío Anguita, reprochaba que esta situación se viene dando “todo el mandato” y que se traduce en “malos olores, ratas y un peligro para la salud”. A la par que expresaba que es un tema “muy grave y urgente” y aludía al incremento del número de quejas de los vecinos se ha disparado, “un 44% más que los mismos meses que el año pasado”.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Salud Pública, Alberto Cuadrado Toquero, ha respondido a las críticas con un: "Lo que hay pegado a las aceras es mugre socialista".

El concejal de Seguridad Ciudadana y Salud Pública, Alberto Cuadrado Toquero, durante su intervención en el Pleno

En su intervención, ha reprochado que continúan con “los mismos trabajadores desde hace 22 años” cuando, ahora, las exigencias son más.

Nuevos barrios, urbanizaciones, 25.000 perros censados. La ciudad crece mientras la media de edad de los vehículos es de “16 años, algunos de 25”. Toquero asegura que la ciudad está “barrida y recogida” pero que el fregado “no se puede acometer con los recursos disponibles”.

Por este motivo, ha recordado las iniciativas que han puesto en marcha como la adquisición de nuevos vehículos, el aumento de personal o las ordenanzas para mejorar las calles de la ciudad. Por último, matizaba: "Las calles no están sucias, es que no están fregadas".

Por su parte, el concejal de Hacienda, Francisco Blanco, ha matizado que todo el mundo ha visto el antes y después del desfile de peñas, de los conciertos o de las casetas. “Hay un compromiso de un servicio”, afirmaba.

Asimismo, ha realizado autocrítica aludiendo a que hay momentos y zonas donde “la limpieza es susceptible de mejora”. Blanco exponía que, actualmente, hay 549 trabajadores y que han aumentado el presupuesto a este servicio.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, también ha querido intervenir en el debate para recordar a los ciudadanos que "desde el punto de vista de la limpieza, no me gusta cómo está".

Eso sí, el regidor señalaba que estaba "peor con el anterior equipo de Gobierno". Pese a ello, ha asegurado que su empeño irá destinado a que "Valladolid sea la ciudad limpia que lo era con Javier León de la Riva y que dejó de serlo con Óscar Puente".

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, respondiendo a las críticas sobre la suciedad de las calles de Valladolid

En este sentido, pedía a los vallisoletanos que no dudaran de que este es un "ámbito de preocupación" para el alcalde y que "la ciudad tiene que estar limpia".

Son tres aspectos en los que el equipo de gobierno ha hecho hincapié. Por un lado, el de los recursos personales; por otro, el de los materiales; y, por último, el organizativo.

Conmemoración de Vega-Inclán

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado una moción junta de los grupos municipales Popular y Vox para la conmemoración del 170 aniversario del nacimiento de Benigno de Vega-Inclán, hijo predilecto de la ciudad.

Una propuesta con la que buscan “visibilizar” su figura como precursor del turismo cultural en España. Una efeméride que tendrá lugar durante el año 2028 teniendo en cuenta que los años 2026 y 2027 se van a hacer otras y la “agenda está cargada”.

“Es un atractivo turístico de primer nivel”, afirmaba la concejala de Cultura, Irene Carvajal. Un hecho que permite “satisfacer un deber de justicia histórica” dándole relevancia pública por su contribución con la historia.

Una moción con la que la oposición no ha estado del todo de acuerdo. Rocío Anguita, portavoz de VTLP, ha preguntado irónicamente: “¿No se les ocurre nada para hacer en su legislatura? ¿Están abrumados con tanto trabajo?”.

Asimismo, pedía que los actos de conmemoración tuvieran lugar durante la presente legislatura. Y Anguita apostillaba que los reconocimientos del Gobierno municipal “siempre son a hombres” y que “solo una mujer ha conseguido poner su nombre en un carril bici”.

El Partido Popular, con la portavoz Blanca Jiménez, respondía tajante: “¿Cuándo pusieron los Goya también sabían que iban a gobernar?”. Y continuaba: “La visión cortoplacista es la de alguien que no mira más allá de su propio beneficio”.

Una moción que ha sido aprobada por unanimidad, pese a haber recibido críticas de la oposición por la “falta de implicación” del Gobierno municipal con este ilustre.

Finalmente, han aprobado conmemorar en el año 2028, el 170 aniversario del nacimiento de D. Benigno de Vega- Inclán. Además de instar a la Secretaría de Estado de Truismo, del Ministerio de Industria y Turismo, para que los Premios SICTED, a la Calidad Turística, lleven su nombre.

Y “fomentar la colaboración institucional con otras ciudades como Sevilla, Granada, Segovia o Toledo e instituciones vinculadas” como la Casa de Cervantes de Valladolid, el Museo del Greco de Toledo, Museo del Romanticismo de Madrid, patronato de la Alhambra de Granda o Paradores del Estado.

"Siete proyectos olvidados"

El PSOE ha llevado al Pleno una moción para recuperar "siete proyectos olvidados" que, matizan, son de interés para la ciudad. Una medida que no ha salido adelante con los votos en contra de PP-Vox.

Luis Vélez ha acusado a Carnero de que, después de 27 meses, estos proyectos "siguen en el cajón del olvido sin justificación razonable".

Concretamente, hablaba de la actuación de 1,1 millones para la reurbanización integral de la calle Atenas en la urbanización Santa Ana y su conexión peatonal con el nuevo paseo hacia la ribera.

Asimismo, han recordado la iluminación ornamental del Ayuntamiento y el entorno de la Plaza Mayor. Por otro lado, los 2,2 millones de euros de la calle Manuel Jiménez Alfaro para una reforma integral de un eje crítico de acceso a Parquesol.

Así como la reurbanización de la calle López Gómez con un presupuesto de 2 millones para renovar redes de saneamiento y abastecimiento que están obsoletas.

Otro de los proyectos mencionados ha sido la reurbanización de la calle Madre de Dios, con dos millones. O la consolidación de las riberas del Pisuerga con 1,7 millones y la adecuación de la galería del encauzamiento de la Esgueva Norte.