James Blunt y su inmortal 'You're beautiful' proponen un viaje intergeneracional en las fiestas de Valladolid

Sexto día de Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025 en Valladolid y superado el ecuador. Un día que se ha reservado para el concierto internacional. James Blunt llega al escenario de la Plaza Mayor como el gran incentivo para este miércoles 10 de septiembre.

Aunque, no obstante, para el jueves también se espera a otra artista internacional, es el caso de la cantante argentina María Becerra.

El icónico 'You're Beautiful' resonará en Valladolid en el 20 aniversario de su lanzamiento. Un tema que a pesar de los años sigue evocando los mejores recuerdos para las generaciones más mayores y sigue sorprendiendo a los más pequeños.

James Hillier Blount, su nombre real, dejó su puesto como militar en el ejército británico y se hizo famoso en el mundo de la música en 2004 con el lanzamiento del álbum 'Back to Bedlam'. Además del 'You're Beautiful', otro de los temas más reconocidos del cantante inglés es 'Goodbye My Lover'.

Antes de Blunt llegará el turno, a partir de las 20:45 horas, para el artista local Gon Abril, que con su música tratará de ganarse a sus vecinos y vecinas en la que será su estreno como telonero en unas fiestas de su ciudad.

Aunque el plato fuerte será Blunt, Valladolid tiene programadas otras actividades para este miércoles como el 'Índigo Show Fest' en el Moreras Beach Fest de 20:00 a 01:00 horas, o el V Festival Rock & Roll Club Valladolid, en el mismo horario y espacio que el anterior.

[CONSULTA AQUÍ TODA LA PROGRAMACIÓN DE FIESTAS DE VALLADOLID]

La pérgola del Campo Grande acogerá la orquesta 'Fran Musical', mientras que en la Plaza de Ribera de Castilla, en el barrio de la Rondilla, tendrá lugar la Orquesta Omega.

La sesión pirotécnica para este miércoles en el Paraje del Caño Hondo correrá a cargo de la empresa Vulcano, procedentes de Madrid.

Miércoles 10 de septiembre

17:00 horas: Tía Melitona - La Pilarica (Pº Juan Carlos I con C/ Puente la Reina)

18.30 horas. Gigantes y Cabezudos en la Plaza Poniente.

De 20.00 a 01.00 horas. V Festival Rock & Roll Club Valladolid, Homenaje Elvis Presley en Moreras.

De 20.00 a 01.00 horas. Moreras Beach Fest 'Índigo Show Fest' en Moreras.

20.30 horas. Orquesta 'Fran Musical' en la pérgola de Campo Grande.

20.30 horas. Actuaciones regionales de Murcia y Valladolid en el Recinto José Luis Bellido, junto al Estadio José Zorrilla.

20.45 horas. Actuación de Gon Abril en la Plaza Mayor.

22.00 horas. Actuación de James Blunt en la Plaza Mayor.

22.15 horas. Sesión de pirotecnia Vulcano (Madrid) en el Paraje del Caño Hondo.

22.30 horas. Orquesta Omega, Plaza Ribera de Castilla (Rondilla).