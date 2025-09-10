Valladolid reivindica vuelos internacionales: cuenta con una de las diez ferias de España que no los tiene

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar; la directora general de Comercio de la Junta, María Pettit, y el presidente del Comité Ejecutivo Feria de Valladolid, Víctor Caramanzana, inauguran el evento ‘Feria, tu espacio de ocio y compras’ R. Valtero Ical

La Feria de Valladolid ha abierto sus puertas este miércoles en una especial edición de su evento más longevo que ya cumple 60 años de la inauguración del recinto.

Una inauguración en la que se han analizado algunos de los objetivos que tiene la feria para conseguir que siga siendo "una herramienta para tener una economía más productiva y competitiva en Valladolid y en Castilla y León".

Así lo ha expresado el presidente de la Cámara de Comercio y del Comité Ejecutivo de la Feria, Víctor Caramanzana, en un acto en el que ha estado presente el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y otros representantes institucionales.

Caramanzana destacaba que, en estos 60 años, la Feria Regional de Muestras ha logrado ser "un referente a nivel de España, estando entre las 10 mejores ferias". Sin embargo, sigue habiendo un aspecto que no han terminado de lograr y que es fundamental para la ciudad.

Valladolid cuenta con una de las diez ferias sin vuelos internacionales. "Vamos a intentar que esto se consiga en el futuro", destacaba el presidente del Comité Ejecutivo de la Feria.

Asimismo, ha destacado el papel de la feria en las fiestas patronales, ayudándolas a "ser mejores, con un componente gastronómico y con apoyo al comercio".

El alcalde de Valladolid ha recordado que habrá una exposición que muestra las acciones y actividades que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Reconociendo la labor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Sin olvidar, la feria de vehículos de ocasión y caravaning, que "cada día tienen mayor auge". Y, desde el punto de vista turístico, tanto la provincia como la ciudad muestran "hechos relevantes" para fomentar las visitas a sus rincones más especiales.

Valladolid también cuenta durante estos días con una miniferia muy deliciosa. Se trata de Burger Revolution que es un espacio perfecto para los amantes de las hamburguesas donde se dan cita "algunas de las mejores de España".

La programación incluye actividades para todo el público con pasacalles, performances, circo y sesiones de música por las tardes. El acceso es de 13:00 horas a 24:00 horas.

En la feria también se podrán ver catálogos de diferentes ediciones, el primer libro de las actas de la Institución Ferial, fotos o firmas de personalidades que visitaron el certamen en décadas pasadas; desde Miguel Delibes hasta Carmen Sevilla, Paquita Rico, Félix Rodríguez de la Fuente o Concha Velasco.