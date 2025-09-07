Incendio en un taller mecánico de Santovenia: hay varios coches calcinados

Incendio en un taller mecánico de Santovenia de Pisuerga. Bomberos de la Diputación de Valladolid

Los bomberos de la Diputación de Valladolid han tenido que intervenir esta madrugada por el incendio en un taller de reparación de vehículos en la calle Esparragal, en el polígono industrial de Santovenia de Pisuerga.

A las cuatro de la madrugada se recibió una llamada en el 112 alertando del fuego y se avisó a la Guardia Civil y a los bomberos de la Diputación, que acudieron a sofocarlo.

Afortunadamente, no ha habido heridos ni personas afectadas por el humo, pero sí se han calcinado varios coches que estaban en la entrada del taller mecánico.