Momentos de pánico en el encierro de Medina del Campo: un toro tira una plataforma para la prensa y deja varios heridos

Un toro embiste contra la escalera y tira la plataforma donde estaba subido un grupo de personas

Los espectadores del tercer encierro de las fiestas de San Antolín en Medina del Campo han vivido momentos de pánico cuando uno de los toros ha embestido contra la escalera de una plataforma habilitada para la prensa en la que estaba subido un grupo de personas.

Así, el astado ha tirado el templete y ha dejado varios heridos que, al parecer, no revisten gravedad, aunque se desconoce por ahora el alcance de las lesiones.

Este incidente ha ocurrido esta mañana sobre las 10 horas en la localidad vallisoletana cuando uno de los seis novillos se ha separado de la manada en un encierro con mucha tensión y nervios por la bravura de los astados.