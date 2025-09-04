La feria de Valladolid estrena tres increíbles atracciones: "Son más de 50 metros de adrenalina y es la primera vez que vienen"

Una de las atracciones del Real de la Feria

Las fiestas de Valladolid están a punto de comenzar. Son muchos los que esperan estos días con emoción, ilusión y nervios porque, sin duda, es una de las semanas más deseadas del año.

Una visita a las casetas regionales para degustar los mejores productos de cada comunidad, una ruta por la Feria de Día, acudir a algún concierto o ver los espectáculos de fuegos artificiales son algunos de los planes que todo el mundo hace en estas fechas.

Sin embargo, los más pequeños -y mayores- tienen un lugar favorito. Un espacio que recorrerían una y otra vez y que se convierte en su paraíso durante estos días: los carruseles del Real de la Feria.

Algunos acuden para montarse en las atracciones más extremas. Otros apuestan por las tradicionales, con algo de movimiento pero sin mucho riesgo.

Y otros prefieren ir para pasear, disfrutar del olor del algodón de azúcar o los churros, jugar un divertido bingo o escuchar el peculiar sonido de la tómbola Antojitos.

Los primeros puestos, con peluches incluidos, ya se dejan ver. Y eso solo hace indicar que no queda nada para dar la bienvenida a los días más grandes de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Tan solo quedan horas para que Valladolid se cuelgue el pañuelo de las fiestas e inaugure, entre otros, este espacio, que abrirá sus puertas el próximo 5 de septiembre a las 17:00 horas. Una nueva edición que viene cargada de novedades.

El presidente de la Asociación de Feriantes, José Miguel Martín, ha explicado a este medio que habrá un total de 140 instalaciones entre las atracciones y las casetas. Colgando el cartel de completo un año más y sin ningún hueco disponible.

Habrá tres nuevas atracciones. Una de ellas se llama Extreme, y "lleva unos 10 años sin venir a Valladolid". A esta se le suma otra llamada High Energy, un brazo vertical que tiene en uno de sus extremos asientos y rota sobre sí misma.

El péndulo cuenta con "unos 50 metros de altura" y en el extremo hay seis brazos en los que se sientan los usuarios para dar vueltas en él y observar, desde las alturas, el Real de la Feria. Una atracción nueva que "viene de Alemania" y lleva tan solo dos años funcionando en España y será su primer año en la ciudad del Pisuerga.

Asimismo, está el Impact, una atracción con cuatro brazos y en los dos extremos lleva otros dos donde van los coches de los usuarios. "Se estrenó en Sevilla y también rota", explica.

En total, con casetas de juegos de azar, casetas, churrerías, atracciones infantiles y atracciones para mayores, unas 140 para pasarlo en grande y que todo el mundo pueda encontrar entretenimiento y diversión.

El montaje de la tómbola Antojitos en el Real de la Feria

En cuanto a los precios, Martín afirma que se mantendrán en la línea de años anteriores. Serán de 3,50 o 4 euros para las atracciones infantiles y desde los 4 hasta los 6 para las de adultos; siendo más baratas, entre otras, los coches de choque y elevando el precio en las que se consideran "de riesgo".

Estarán hasta el día 21 todas las atracciones, siendo este el Día del Niño, por lo que tendrán el precio reducido a la mitad.

La última semana de septiembre también se podrá acudir al Real de la Feria para disfrutar de la diversión y adrenalina, aunque "no estarán todas porque algunas se tienen que ir a otra ciudad".

Por ahora, los feriantes ya tienen muchas ganas de que lleguen las fiestas de Valladolid y que miles de personas recorran este recinto disfrutando de sus atracciones, comidas y pasando un rato de mucha diversión.

Una ruta con sabor

Uno de los puntos positivos del Real de la Feria es que conviven los carruseles con las casetas regionales.

Lo que hace que sean muchos quienes apuesten por ir a las atracciones y luego cenar en el recinto. Este año, además, con la peculiaridad de que estrena espacio y estructura. Lo que le da todavía más emoción a su llegada.

Los feriantes afirman que el tener las casetas regionales cerca es un gran atractivo para los ciudadanos, y para ellos. Este año, habrá más control en la entrada y salida puesto que está perfectamente perimetrado, no como en años anteriores.

La experiencia seguirá siendo la misma, aunque habrá una "ligera subida" en los precios; especialmente, en los productos de lonja. Y también en algunas bebidas, con el foco puesto en la cerveza, que aumenta en 0,20 céntimos.

Abrirán sus puertas el próximo sábado 6 de septiembre a las 13:00 horas y cerrarán el domingo 14.

Serán exactamente las mismas que en la edición anterior y son las siguientes: Ávila, Segovia, León, Zamora, Asturias, Galicia, La Rioja, Cantabria, Navarra, Valencia, Charra, Andalucía, Murcia, Cataluña, Baleares, Canarias y Melilla.