Pagan 2,50 euros por una hamburguesa en un bar de Valladolid y no dan crédito: "Un diez, no se puede pedir más"

El influencer gastronómico vallisoletano, experto en hamburguesas, Rubén González, conocido como Rubinfood, se ha reunido con el también influencer Javi Ferrari, para probar y valorar las tres hamburguesas "más baratas" de todo Valladolid.

En un vídeo publicado en TikTok, los jóvenes han sorprendido con la crítica realizada a la hamburguesa más económica del mercado que han encontrado. Un plato con un sorprendente precio de 2,50 euros.

Teniendo en cuenta todo esto, cualquiera podría pensar que se trata de una hamburguesa de muy mala calidad, con apenas ingredientes y un sabor muy alejado del que ofrecen las creaciones de las hamburgueserías más famosas de la ciudad. Pero nada más lejos de la realidad.

Tanto es así, que los influencers han calificado la hamburguesa "más barata" de la ciudad, elaborada con pan, carne, lechuga, tomate y cebolla, con "un 10" de nota.

"Me recuerda a la de un supermercado y por 2,50 no se puede pedir más. Además, tampoco es enana", ha señalado Rubinfood.

Por su parte, Javi Ferrari ha destacado que la carne de esta hamburguesa "es la típica carne normal" y que a él, particularmente, le recuerda "a la de un bar de toda la vida de Dios". "Para mí calidad-precio, lo mejor. Es que es más barata que hasta una Coca-Cola en un restaurante y, además, está bien y te quedas bien", ha apuntado.

Se trata de la hamburguesa del mítico bar Bodega Paco. Un establecimiento con más de 40 años de historia y ubicado en la Plaza Gutiérrez Semprún de la ciudad del Pisuerga, en el barrio de Las Delicias, que destaca por ser un bar de los llamados 'de toda la vida" con unos precios muy bajos.

Regentado por la segunda generación de los Trejo, una familia gallega, este bar es conocido por sus míticos cachis, por su multitudinaria peña de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, y por las múltiples actividades que organizan en diferentes épocas del año, desde campeonatos de dardos y eventos moteros hasta partidas de chapas o el reparto de una impresionante cesta de Navidad en diciembre.

Pero también por sus bocadillos, sándwiches, pinchos, raciones y, cómo no, por sus ricas y baratas hamburguesas, en concreto, las más económicas de todo Valladolid según los citados influencers.

En el vídeo publicado, los jóvenes también prueban las hamburguesas del bar La Grama, situado en la calle Palacio Valdés, 6, y la de Santa Clara Bar & Burguer, un establecimiento que se encuentra en la calle homónima.

Sin embargo, ambos han suspendido sus elaboraciones, en el caso del primero, con una nota de un 3 y un 4,25, ya que, aunque tiene "mejor pinta" que la del bar Bodega Paco, el precio es de "casi el doble".

"La carne tiene un aspecto bastante malo, está súper seca y el pan lleva tres días en el restaurante", ha criticado Rubinfood. "No entiendo cómo vale dos euros más que la otra y está muchísimo peor", ha apuntado.

En cuanto a la hamburguesa de Santa Clara, con un precio de 3,50 euros, los influencers la han valorado con un 0 y un 1,5, ya que, esta no les ha gustado "nada".

"Lo siento mucho, pero no se puede vender una hamburguesa así, con ese pan que parece que tiene moho, la carne que me está picando la lengua y la verdura, que menos fresca no podía ser. Sin duda, con diferencia, para mí la peor de las tres", ha expresado el influencer.

Con todo ello, Rubinfood y Javier Ferrari se han quedado con la hamburguesa del bar Bodega Paco. Un plato que, pese a su bajo precio, les ha conquistado a ambos. Por sus comentarios, seguro que repetirán.