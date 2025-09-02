El LAVA presenta su temporada más internacional con 37 compañías: "Queremos que el espectador busque respuestas"

El jefe de Programas de la FMC, Juan I. Herrero; la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal; y el gerente de la Fundación Municipal de Cultura, José Ignacio de Uribe, presentando la nueva programación del LAVA

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y el gerente de la Fundación Municipal de Cultura, José Ignacio de Uribe, junto con el jefe de Programas de la FMC, Juan I. Herrero, han presentado este martes la nueva programación del Laboratorio de las Artes de Valladolid.

Bajo el lema 'Todos los mundos en un escenario', la temporada 2025/2026 del centro reúne 38 propuestas en las que se entreveran teatro, danza, performance, circo contemporáneo y música.

Nuevos lenguajes y miradas que proponen un diálogo entre lo local y global y que interpelarán al público entre el 4 de octubre y el 16 de mayo.

En esta temporada, la "más internacional de la historia", estarán presentes artistas de Argentina, Reino Unido, Italia, Guatemala, Portugal, Francia, México, Alemania, Colombia y España.

Carvajal ha asegurado que es una invitación a "un intercambio de lenguajes" para todos los públicos y que concentra el mensaje de toda la programación: "La búsqueda de lo humano hacia la felicidad".

Una programación con "mucho humor, irónico, que no hiere a nadie" y que pretende formular preguntas para que sea el espectador quien busque las respuestas.

Teatro

La nueva temporada del LAVA subirá el telón el 4 de octubre con La Zaranda, compañía reconocida con el Premio Nacional de Teatro, y su última propuesta, Todos los ángeles alzaron el vuelo.

Octubre continuará con una doble muestra de lo más aclamado de la escena argentina. Así, el jueves 16 regresará al LAVA la compañía argentina Sutottos con su nuevo espectáculo Feliz día.

Dos días después, el sábado 18, Gabriel Chamé se acercará a la obra de Shakespeare para denunciar, a través del humor y el gag físico y poético, la ‘política de la culpa’ con Medida por medida, la culpa es tuya.

Tomará el relevo, el 1 de noviembre, el creador escénico Carlos Gallardo y su propuesta Cera: 500 horas de vuelo, un poético homenaje a las segundas oportunidades con esta sustancia como protagonista.

La compañía de teatro de actor más veterana de Galicia, Sarabela Teatro, llegará al LAVA con El dragón de oro el 15 de noviembre.

La programación continuará en diciembre con Dopaland (sábado 4); y con La fortaleza (viernes 12 y sábado 13), de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

El año 2026 arrancará con El día del Watusi (17 de enero), experiencia escénica de cuatro horas de duración, a partir de la novela de Francisco Casavella (premio Nadal 2008).

Una reflexión sobre la identidad, la memoria y la vida. También en enero (sábado 24) llegará al LAVA El invencible verano de Liliana, adaptación de la novela homónima, ganadora del Pulitzer 2024; protagonizada por la actriz mexicana Cecilia Suárez.

La temporada seguirá en febrero con Mientras el meteorito llega, producción de Ana Barcia y la berciana Raquel Mirón que sitúa a dos mujeres en un espacio indeterminado que conversan, ignorando de cuánto tiempo disponen y conscientes de que el presente es lo único que les queda.

El LAVA propone cuatro nuevas citas con el teatro en marzo. La primera será con Charlotte, vida o teatro, nuevo espectáculo de Títeres de María Parrato producido con el acompañamiento artístico del propio LAVA que recupera la vida y la obra de la artista Charlotte Salomon.

Le seguirá American Buffalo, la obra de David Mamet que marcó un hito en la escena norteamericana de los años 70; y una doble cita con la portuguesa Companhia do Chapitô, protagonista del Día Mundial del Teatro en el LAVA: Rey Lear y La Odisea.

Por último, en mayo el LAVA acogerá la representación El Arte, del dúo Los Torreznos, que con un su particular lenguaje, que fusiona humor y performance, exploran este concepto.

El 9 de mayo llegarán al LAVA The Tiger Lillies (Reino Unido) y La Perla 29 con A Macbeth song, una pieza que hibrida música y teatro para narrar la trágica historia del príncipe danés.

Como colofón a la temporada, el estreno absoluto de Ser verbena, propuesta de David Montero que imagina un encuentro entre Priscilla Presley y La Chispa, mujer de Camarón de la Isla: dos mujeres desplazadas por la fama de sus maridos que recorren juntas las calles de San Fernando.

Danza

La danza contemporánea estará presente en la nueva temporada del LAVA con nueve propuestas. La primera, el 8 de noviembre, será Runa, pieza reconocida con el Premio Max a la mejor coreografía que supondrá el regreso de Lali Ayguadé al centro vallisoletano.

Este mismo mes pasará por la Sala Concha Velasco Entrecruzad@s, nueva obra de danza-teatro de la colombiana Juliana Reyes que explora la exclusión de los cuerpos que no encajan en el canon estético impuesto.

Este género volverá al LAVA en enero con La Venidera, compañía formada por Irene Tena y Albert Hernández, ambos ex bailarines del Ballet Nacional de España. El dúo interpretará la versión íntegra de su última pieza, No, que ya se viera en Valladolid la temporada pasada en su versión corta, tanto para sala como para calle.

En febrero la Sala Concha Velasco acogerá la representación de Alegorías. El límite y sus mapas, espectáculo creado e interpretado por Paula Comitre, reconocida como artista revelación en el XXIV Festival de Jerez y premio Giraldillo revelación en la Bienal de Flamenco de Sevilla; y Lorena Nogal, Premio Nacional de Danza 2024.

La temporada propone dos citas con la danza en marzo: Nimbes, espectáculo con el que la compañía Fil D’Arena aborda el legado invisible que se transmite de mujer a mujer, y que a través de un proceso de mediación previo contará, para la puesta en escena, con la participación de un elenco intergeneracional de mujeres vallisoletanas.

Y Mariana, pieza de la Premio Nacional de Danza 2024, Luz Arcas, donde el flamenco primitivo y la danza contemporánea se unen para recrear la dureza del trabajo del campo.

La danza será el género protagonista durante el mes de abril. A la representación de Natural order of things, creación de Guy Nader y María Campos estrenada a nivel internacional en la Bienal de Danza de Venecia 2024.

Le seguirá el ciclo VA!deDanza con el que el LAVA conmemorará el Día Internacional de la Danza. En esta ocasión, la programación quiere poner en valor el legado de la pionera de la danza contemporánea Pina Bausch reuniendo a dos creadores españoles del Tanztheater Wuppertal: Pau Arán, representante de una nueva generación que capturó la presencia expresiva del movimiento que pondrá en escena Myco.

Una llamada de la naturaleza (jueves 30 de abril), y la ganadora del Premio Nacional de Danza 2014 Nazareth Panadero, cómplice creativa durante décadas de Pina que llegará a Valladolid con el alemán Michael Strecker para representar My home, no home (sábado 2 de mayo).

Otras miradas musicales

La reinterpretación de géneros musicales tendrá una especial relevancia esta temporada con seis propuestas. El jueves 23 de octubre se representará la primera de ellas, Cinco horas con Hilario…junto al armario.

El tenor Enrique Viana presentará su particular mirada de la lírica, con una satírica y tronchante pieza que sobrevuela el teatro musical, la zarzuela, la revista y el cuplé. Le seguirá, el sábado 22 de noviembre, Nozing, mixtura de música vocal y humor por la original compañía Ual.la!, con la que rompen con la ortodoxia de la polifonía vocal y la interpretación coral.

En diciembre pasará por el LAVA Tercer cielo, proyecto en el que la cantaora Rocío Márquez y el productor de música urbana Bronquio fusionan flamenco y ritmos electrónicos.

La música seguirá sonando en la Concha Velasco el sábado 14 de febrero, para celebrar el Carnaval, de la mano de David Bastidas y su original cruce entre copla y música electrónica Coplatrónica.

En marzo Maui, la llamada ‘Lady Gaga del flamenco’, regresará al LAVA con su nuevo espectáculo, Puerto Alegría, una divertida alegoría, a medio camino entre la música y el teatro, sobre la vida del artista.

En abril, sonará en el LAVA la música de Fetén Fetén, el reconocido dúo castellano que mostrará su particular lectura contemporánea de los ritmos populares de la Península Ibérica con un directo vital y enérgico.

Circo contemporáneo

El circo contemporáneo está representado en la programación a través de seis montajes. El primero de ellos, RPM, de Gorilla Circus (Reino Unido), podrá verse el viernes 24 y el sábado 25 de octubre.

Tomará el relevo el dúo Las Couchers, reconocido con la estatuilla a la mejor interpretación de circo en los Premios de las Artes Escénicas Valencianas por Charlas con azucarillo. La propuesta, que podrá verse en el LAVA el jueves 22 de enero, recurre al clown desde el original formato de charla motivacional para cuestionar la fatigosa búsqueda de la felicidad.

El lenguaje circense se da la mano con la música en Farra, propuesta con la que Lucas Escobedo y la Compañía Nacional de Teatro Clásico nos invitan a una original celebración de la vida y el disfrute, reconocida con el Premio Max 2025 al mejor espectáculo musical, que podrá verse en el LAVA los días 7 y 8 de febrero.

Por su parte, la formación ítalo-guatemalteca Dúo Kaos recalará en la Concha Velasco el 21 de febrero con Flora, una coreografía acrobática sobre una plataforma en perpetuo movimiento.

El LAVA celebrará en abril, durante dos fines de semana consecutivos, el Día Mundial del Circo con dos propuestas de circo contemporáneo: el solo acrobático de Manel Rosés Ákri y O’Rage de la compañía francesa Barolosolo, la historia de un payaso que lucha contra la lluvia que lo persigue.