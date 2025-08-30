"Está siendo catastrófico": los comerciantes de una calle de Valladolid estallan tras tres meses de obras y lo que queda

Patricia Galindo de la Peluquería Galindo junto a las obras en la calle Gamazo

La calle Gamazo se encuentra cortada al tráfico desde principios del mes de junio en unas obras que están afectando al tráfico y también a los comercios que se encuentran en la zona.

Una intervención que se ha dividido en tres fases. La primera de ellas del 9 de junio al 15 de junio, que ya se ha completado, en el cruce con Colón en la que se llevó a cabo la conexión de abastecimiento y acondicionamiento de las acometidas principales por la calle Estación que obligó a cortar las calles Gamazo, Muro y Estación.

Una segunda, en la que nos encontramos ahora que abarca desde el cruce de la calle Muro hasta Bailén y Colmenares para acometer trabajos de abastecimiento con el colector de abastecimiento.

“Esperamos que, a mediados de octubre, podamos finalizar con esta segunda fase para acometer la tercera, que es más corta, entre calle Perú y Miguel Íscar para la renovación de acometidas en la Plaza Madrid y que puede durar unas tres o cuatro semanas”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Alejandro García Pellitero, concejal de Medio Ambiente y presidente de Aquavall que añade que una vez finalicen los trabajos se abrirá la vía al tráfico.

Imagen de las obras en la calle Gamazo de Valladolid

Las obras, llevadas a cabo precisamente por Aquavall, están provocando quejas de algunos negocios de la zona con los que este periódico charla para conocer su situación.

“Está siendo catastrófico”

En Peluquería Galindo, un negocio que se ubica en la calle afectada, Patricia Galindo, la hija de Roberto, el dueño de un comercio que abrió sus puertas en el año 2019, cuenta en declaraciones de EL ESPAÑOL de Castilla y León que las obras “les está afectando bastante”.

“También nos está golpeando el cierre del hotel porque teníamos muchos invitados de boda y demás. Está siendo catastrófico. Se puede tirar con la gente que viene, pero está siendo duro”, añade nuestra entrevistada.

Patricia asegura que también están registrando “anulaciones” por gente que asegura que “no pueden llegar hasta la zona” y que “no saben cómo llegar sin autobús” o afirman que “bajar al centro es horrible”.

Finaliza asegurando que las obras “generan ruido y polvo” lo que también afecta “al negocio y a la pérdida de clientes”.

“Está todo parado”

José Manuel Renedo del Café Liverpool, en la misma calle y que lleva trabajando 25 años en el lugar afirma también que las “obras están afectando muchísimo” a su establecimiento hostelero.

“Ya lo ves. Son casi las 11:00 horas de la mañana y hay diez personas en el local cuando es un bar que, normalmente, a esta hora está lleno. La gente no pasa, los coches tampoco. Es como que está todo parado. Ahora mismo ha llegado a nuestra altura la obra y nos está afectando más aún”, añade a nuestra llegada al bar.

José Manuel Renedo del Bar Liverpool junto a las obras de la calle Gamazo

En lo económico, estas obras están “afectando muchísimo” desde su inicio a principios de junio. También, como Patricia, de Peluquería Galindo, hace mención al “cierre del hotel” lo que hace que estén pasando “una mala temporada”.

“Creemos que esto se arreglará. Que las obras acabarán, que el hotel abrirá y que volveremos a la normalidad cuanto antes”, finaliza.

“Estamos invisibilizados”

Por su parte, en el número 19 de la calle Gamazo se ubica el Bar Las Kubas que también abre sus puertas a este periódico para hablar de la complicada situación del negocio hostelero por culpa de los trabajos en la vía.

Almudena Hernández, que gestiona el negocio con su marido David Miranda desde hace cuatro años, asegura que las obras “están provocando anulaciones” porque “la gente no puede llegar en coche”.

Almudena Hernández del Bar Las Kubas junto a las obras de Gamazo

“Cuando llegan y ven que no pueden pasar por ningún lado y que tienen que dar toda la vuelta se echan atrás. Además, estamos invisibilizados porque estamos tapados con las verjas. No se nos ve”, añade.

En lo económico, como en los dos comercios anteriores, Almudena asegura que les está afectando bastante” porque “la gente que iba en coche no llega” y “la terraza está totalmente anulada”.

“¿Quién se va a sentar en la terraza con todo el ruido y el polvo que generan las obras en la terraza? La monto porque no me queda otra, pero es muy complicado todo”, finaliza.

Una obra “necesaria e importante”

“Todas las obras son molestas. Esta llevaba en el cajón años. El pasado comenzamos con una primera parte desde la calle Bailén y hasta la Plaza Madrid con cortes. Este afrontamos lo que nos quedaba. Lo hemos hecho en meses veraniegos que son más tranquilos”, asegura Alejandro García Pellitero.

El presidente de Aquavall y concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid afirma que “en comparación con otros trabajos el tránsito personal no se ha visto afectado” aunque estudian “habilitar una zona para carga y descarga” al final de la calle Gamazo con Muro.

Obras en la calle Gamazo de Valladolid

“Se trata de una obra muy necesaria e importante para Valladolid que se encontraba en el cajón. El colector está mucho peor de lo que se vio por las cámaras y un episodio de avenidas podría haber provocado muchos problemas”, explica Pellitero.

El presidente de Aquavall afirma que “hemos pasado lo peor” y asegura que “sienten las molestias” que hayan podido afectar tanto al tráfico, como a los negocios de la zona.