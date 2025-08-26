Muere Juan Manuel Martínez Alonso: fue capellán del colegio La Salle de Valladolid durante más de cuatro décadas
También ejerció de sacerdote y docente y entre los años 2010 y 2013 fue deán de la Catedral.
El Arzobispado de Valladolid ha informado del fallecimiento de Juan Manuel Martínez Alonso a los 90 años de edad.
Fue sacerdote y docente y ejerció su ministerio en lugares como Castromonte, Geria y la Parroquia de San Ignacio de Loyola. Además, entre 2010 y 2013 fue deán de la Catedral de Valladolid a cuyo Cabildo seguía perteneciendo como canónigo.
También fue capellán del Colegio La Salle de Valladolid durante más de cuatro décadas y ayudó a la administración diocesana.
Además, durante su extensa labor a lo largo de todos estos años, trajo a Valladolid los Cursillos de Cristiandad de Mujeres.