Herido y atrapado un hombre de 70 años tras la colisión entre dos vehículos y el vuelco de uno de ellos en Aldeamayor

Un hombre de 70 años ha resultado herido este miércoles, 20 de agosto, en un accidente de tráfico en Aldeamayor de San Martín (Valladolid).

Según informa el 112, ha ocurrido sobre las 18:53 horas a la altura del kilómetro 15 de la A-601, donde dos coches han colisionado, provocando el vuelco de uno de ellos.

El alertante ha solicitado asistencia para el conductor herido, que, aunque se encontraba consciente, no podía salir del vehículo al estar volcado.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los bomberos de la Diputación de Valladolid, la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y personal sanitario en una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Una vez que los servicios de emergencias han brindado al herido una primera asistencia en el lugar de los hechos, este ha sido trasladado en ambulancia a un hospital de la capital.