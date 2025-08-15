VÍDEO | Dos heridos leves en el intenso y concurrido primer encierro de Peñafiel

Peñafiel ha inaugurado esta mañana de viernes sus encierros con una jornada marcada por la emoción, la tensión y la gran afluencia de público, fiel a la tradición de las Fiestas de Nuestra Señora y San Roque.

El calor de los asistentes y la participación activa han acompañado un recorrido en el que la bravura del novillo destacó, llegando a intentar saltar y medir fuerzas con la plaza y los espectadores.

La Plaza del Coso se convirtió, una vez más, en un escenario único, donde la conexión entre toro, corredores y público se sintió con intensidad.

Aunque se registraron algunos incidentes como afirman desde el Ayuntamiento, por ejemplo dos heridos leves, los servicios de emergencia actuaron con rapidez y eficacia, recibiendo el agradecimiento del Ayuntamiento por su profesionalidad y la colaboración ciudadana para garantizar la seguridad del evento.

Entre las autoridades presentes, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, participó en el encierro y la tradicional capea, acompañado por el alcalde de Peñafiel, Roberto Díez, y varios concejales.

Como cada 15 de agosto, no faltó el tradicional cántico a San Roque, protector de corredores y participantes, invocando su amparo para que las fiestas transcurran con alegría, respeto y tradición.

Normas para el Chúndara

En paralelo a los encierros, el Ayuntamiento recuerda que durante el Chúndara —tanto el de hoy como los de los días 16 y 17 de agosto— es imprescindible cumplir las normas de seguridad:

Prohibido participar con botellas u objetos duros.

Prohibido arrojar agua desde los balcones al paso de la Banda Municipal de Música.

Respeto absoluto: ¡No es no! en todos los espacios y también durante el Chúndara.

El consistorio recuerda que el personal de seguridad acompañará a la Banda de Música y estará disponible para resolver cualquier duda o problema, apelando a la responsabilidad colectiva para que la fiesta siga siendo sinónimo de convivencia y disfrute.