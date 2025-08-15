Peñafiel vive un primer encierro lleno de emoción y deja dos heridos leves

Valladolid

VÍDEO | Dos heridos leves en el intenso y concurrido primer encierro de Peñafiel

Una jornada marcada por la emoción, la tensión y la gran afluencia de público, fiel a la tradición de las Fiestas de Nuestra Señora y San Roque.

Más informaciónVÍDEO | Peñafiel se va de fiesta: "Esperamos muchísima gente de la provincia, de Castilla y León y de toda España"

Publicada
Actualizada

Peñafiel ha inaugurado esta mañana de viernes sus encierros con una jornada marcada por la emoción, la tensión y la gran afluencia de público, fiel a la tradición de las Fiestas de Nuestra Señora y San Roque.

El calor de los asistentes y la participación activa han acompañado un recorrido en el que la bravura del novillo destacó, llegando a intentar saltar y medir fuerzas con la plaza y los espectadores.

La Plaza del Coso se convirtió, una vez más, en un escenario único, donde la conexión entre toro, corredores y público se sintió con intensidad.

Un encierro campero en la provincia de Valladolid

Aunque se registraron algunos incidentes como afirman desde el Ayuntamiento, por ejemplo dos heridos leves, los servicios de emergencia actuaron con rapidez y eficacia, recibiendo el agradecimiento del Ayuntamiento por su profesionalidad y la colaboración ciudadana para garantizar la seguridad del evento.

Entre las autoridades presentes, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, participó en el encierro y la tradicional capea, acompañado por el alcalde de Peñafiel, Roberto Díez, y varios concejales.

Como cada 15 de agosto, no faltó el tradicional cántico a San Roque, protector de corredores y participantes, invocando su amparo para que las fiestas transcurran con alegría, respeto y tradición.

Normas para el Chúndara

En paralelo a los encierros, el Ayuntamiento recuerda que durante el Chúndara —tanto el de hoy como los de los días 16 y 17 de agosto— es imprescindible cumplir las normas de seguridad:

Prohibido participar con botellas u objetos duros.

Prohibido arrojar agua desde los balcones al paso de la Banda Municipal de Música.

Respeto absoluto: ¡No es no! en todos los espacios y también durante el Chúndara.

El consistorio recuerda que el personal de seguridad acompañará a la Banda de Música y estará disponible para resolver cualquier duda o problema, apelando a la responsabilidad colectiva para que la fiesta siga siendo sinónimo de convivencia y disfrute.