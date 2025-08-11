Un incendio arrasa una nave con palés en Pinar de Jalón

La nave que ha sido calcinada en Pinar de Jalón Bomberos Ayuntamiento de Valladolid

Un incendio en una nave industrial con palés en Valladolid, junto al barrio de Pinar de Jalón, ha movilizado a una veintena de efectivos y cinco vehículos del Parque de Bomberos de la capital.

La sala de emergencias 112 de Castilla y León recibió un total de 16 llamadas a la 01:09 de la madrugada alertando sobre los hechos. Informaban de que un fuego se había extendido a la cubierta de una nave de palés, en el camino paralelo a la antigua vía férrea de la fábrica de vehículos de Renault de Valladolid, frente al colegio de San Agustín.

El servicio de emergencias acudió con cinco vehículos y movilizaron a 19 efectivos. Asimismo, hasta el lugar también se desplazó la Policía Local de Valladolid.

Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales y lograron rescatar a dos gatos que estaban en el interior de la nave.