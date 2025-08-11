Un incendio arrasa una nave con palés en Pinar de Jalón
Las llamas movilizan una veintena de efectivos y cinco vehículos de Bomberos.
Un incendio en una nave industrial con palés en Valladolid, junto al barrio de Pinar de Jalón, ha movilizado a una veintena de efectivos y cinco vehículos del Parque de Bomberos de la capital.
La sala de emergencias 112 de Castilla y León recibió un total de 16 llamadas a la 01:09 de la madrugada alertando sobre los hechos. Informaban de que un fuego se había extendido a la cubierta de una nave de palés, en el camino paralelo a la antigua vía férrea de la fábrica de vehículos de Renault de Valladolid, frente al colegio de San Agustín.
El servicio de emergencias acudió con cinco vehículos y movilizaron a 19 efectivos. Asimismo, hasta el lugar también se desplazó la Policía Local de Valladolid.
Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales y lograron rescatar a dos gatos que estaban en el interior de la nave.