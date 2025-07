El Ayuntamiento de Valladolid encarga un nuevo informe sobre el soterramiento por 1,2 millones pese al rechazo del Ministerio

El Ayuntamiento de Valladolid adjudicará un nuevo estudio técnico sobre el soterramiento del ferrocarril, con un presupuesto de 1,2 millones de euros, que se ejecutará al margen del Ministerio de Transportes.

El encargo, impulsado por el equipo de Gobierno de Jesús Julio Carnero, pretende analizar “todas las alternativas posibles” de integración ferroviaria, incluida la opción de soterramiento mediante muros pantalla, descartada hace más de una década por ADIF.

El alcalde ha defendido el informe como un trabajo “rigurosamente técnico, objetivo y profesional”, que permitirá abordar con datos reales un debate que, en sus palabras, “lleva años embarrado en la confrontación política”.

"Minisánchez"

“Este estudio nos dirá con claridad qué se puede hacer, qué no se puede hacer y por qué”, ha señalado. Carnero insiste en que el Ayuntamiento no se va a quedar esperando a que el Gobierno central actúe: “El ministro Óscar Puente no quiere saber nada de esta cuestión. Se lo hemos pedido por escrito y verbalmente y ha dicho que no piensa hacer ningún estudio”.

Y añade con ironía: Y se ha referido a él como "minisánchez": "Si tanto quieres a Valladolid, preocúpate por Valladolid".

El alcalde no ha escatimado en reproches y ha denunciado que “todo el dinero del Ministerio se va para Cataluña”. “¿Para qué va a querer invertir en Valladolid si está centrado en otras prioridades?”, se ha preguntado, sugiriendo que el desinterés del Gobierno responde a razones políticas.

Ante esa negativa, el regidor justifica la decisión de que sea el Ayuntamiento quien asuma el coste. “Nosotros sí queremos trabajar con rigor, sin ideologías ni intereses partidistas. Vamos a dotar a la ciudad de un informe serio sobre una de las grandes decisiones urbanísticas de su historia”, ha afirmado.

La oposición lo tacha de despilfarro

Pero la oposición no comparte ni el fondo ni la forma. Valladolid Toma la Palabra ha calificado el gasto como “inútil y obstinado”, recordando que el proyecto ya fue descartado por criterios técnicos. “Gastarse 1,2 millones en algo inviable es un sinsentido”, ha denunciado su portavoz, Rocío Anguita.

“No hay dinero para mantener instalaciones deportivas o reforzar servicios, pero sí para reabrir un debate técnico cerrado hace años”.

Desde el PSOE, su portavoz Pedro Herrero ha centrado las críticas en el procedimiento de adjudicación. El informe ha sido encargado de nuevo a Eficia, una empresa sin acreditación técnica, vinculada a familiares de altos cargos del Gobierno madrileño y cuyo administrador, Juan Ayres Janeiro, trabaja en la FEMP, presidida por el PP.

“Ya lo denunciamos en 2024 y lo vuelven a hacer”, ha dicho Herrero. “Reinciden en adjudicar a dedo un contrato a una micropyme sin solvencia técnica, con claros vínculos políticos. Es inaceptable y huele a montaje político para sostener una promesa imposible”.

El contrato, adjudicado el pasado 20 de mayo y entregado el 27 de junio, servirá como base para redactar los pliegos técnicos del futuro estudio principal, que podría superar ampliamente el millón de euros.

La oposición teme que ese gasto termine en papel mojado, mientras el Ayuntamiento defiende su “compromiso con el futuro urbano de la ciudad”.

Por ahora, el Ministerio de Transportes no tiene intención de retomar el soterramiento. El Ayuntamiento, en cambio, sigue adelante por su cuenta, con un informe que promete reactivar una vieja promesa electoral. A costa del presupuesto municipal.