CSIF exige a Renault en Valladolid que climatice las naves frente a las olas de calor

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este domingo que los trabajadores de Renault en Valladolid están soportando temperaturas superiores a los 31 grados centígrados "sin que se reduzca el ritmo de producción ni se adopten medidas efectivas de protección, pese a lo recogido en el propio Protocolo de actuación frente a olas de calor".

CSIF ha recordado que, según este protocolo, deben establecerse medidas como la ventilación adecuada de las naves, organización de relevos, adaptación de las tareas más exigentes a las horas más frescas del día, así como la formación e información sobre los riesgos asociados al calor extremo y las medidas preventivas a tomar.

Sin embargo, los delegados de CSIF han señalado que "estas medidas no se aplican de manera efectiva y son insuficientes. Tanto, que se han llegado a alcanzar temperaturas de hasta 33 grados centígrados a determinadas horas".

"Es imposible describir cómo se sufre trabajando en estas condiciones, hay que vivirlo para entenderlo. El cuerpo entero se ve afectado de una u otra manera, y la mente también", han explicado los delegados de CSIF en un comunicado.

"Recogemos las quejas de nuestros compañeros, que reclaman un ambiente de trabajo saludable, como es su derecho, ante el excesivo calor que venimos sufriendo", han insistido.

El sindicato independiente ha exigido a la dirección de Renault que, "de forma urgente, climatice las naves y cumpla con las obligaciones establecidas en Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el protocolo interno de la empresa".

En este sentido, no ha descartado solicitar la intervención de la Inspección de Trabajo, si la empresa no cumple la Ley de Protección de Riesgos Laborales y no inicia las medidas recogidas en el propio Protocolo de actuación frente a olas de calor.

"Renault tiene que garantizar la protección de la salud de los trabajadores, también durante los episodios de calor extremo", ha recalcado CSIF. "Seguiremos aportando propuestas y exigiendo medidas, como siempre hemos hecho, para proteger a los trabajadores de Renault", ha zanjado.