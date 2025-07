Cenando con Pablo no se corta y critica los pinchos más famosos de Valladolid: "Ninguno me ha vuelto loco"

Valladolid es considerada una de las mejores ciudades españolas para ir de pinchos y tapas. Estas elaboraciones culinarias se han convertido en una de sus grandes señas de identidad y también en uno de sus principales atractivos turísticos.

En ello tiene mucho que ver el Concurso Nacional y el Campeonato Mundial de Tapas que la ciudad del Pisuerga celebra cada año, así como el hecho de que son muchos y muy bien valorados, los bares de pinchos y tapas que hay en la capital vallisoletana.

Uno de los más conocidos, si no el más, es el restaurante Los Zagales. Un establecimiento con un sinfín de elaboraciones premiadas en múltiples ocasiones, que ha sido posicionado entre los mejores de España por la prestigiosa revista Forbes y cuya fama ha llegado a oídos de numerosos rostros conocidos.

Uno de los últimos en visitarlo ha sido el célebre influencer gastronómico Pablo, de Cenando con Pablo. El creador de contenido ha visitado Los Zagales junto a su gran amigo e influencer de recetas, Juan, de Pausa y Plato, para degustar los pinchos más famosos del local, "de autor y con esencia de trampantojo".

Si bien, para sorpresa de sus fieles seguidores y también de muchos vallisoletanos, su valoración no ha sido lo buena que todos esperaban.

El influencer ha compartido un vídeo de su paso por Los Zagales que ha revolucionado TikTok. En él, Pablo se deja ver probando el Kojaz, el Puro de Sardina, El Queso, El Chipirón, el Bocata de Calamar, el Trigretostón, Obama en la Casa Blanca, el Pata Negra y el Postre Sorpresa.

#pinchos ♬ sonido original - CENANDO CON PABLO @cenandoconpablo Este Restaurante en Valladolid es ultrafamoso por sus pinchos: ha salido en la revista Forbes y ofrecen una propuesta de Pinchos de Autor con esencia de trampantojo... no obstante tiene un pero y es que los pucelanos no vienen a comer aquí. He venido con mi amigo influencer de recetas Juan de @PausayPlato para descubrir como son estos pinchos de Los Zagales en Valladolid y si te les podemos recomendar... #valladolid

Y es que, aunque algunos le han sorprendido y gustado más que otros, por lo general, su experiencia no ha sido del todo positiva.

Así lo ha manifestado él mismo en la citada publicación, pues, tras probar los diferentes pinchos, el influencer ha asegurado: "Ninguno me ha vuelto loco".

Pablo sí ha reconocido que "es muy bonito de ver" y que la mayoría de las elaboraciones son "divertidas y tienen su encanto". Sin embargo, en su caso han primado más las críticas.

Según ha ido probando cada una de las tapas, las ha juzgado, y muchas de ellas se han llevado comentarios bastante negativos como "me parece muy básico", "correcto a secas" o "no me quita el sueño".

Juicios que no han tardado en ser comentados por los usuarios de TikTok. Muchos se han mostrado en acuerdo con el influencer, pero, por el contrario, hay quien también ha salido en defensa de las elaboraciones de Los Zagales.

"Hay sitios mucho mejores", "hace muchos años que no es lo que era", "50 pavos para tres bocados" y "no valen para nada" son algunas de las opiniones que han respaldado las palabras de Pablo.

Sin embargo, otros han mostrado su rechazo a las críticas del creador de contenido con mensajes como "aquí los expertos".

Sea como fuere y pese a la valoración de Pablo, de lo que no cabe duda es de que los de Los Zagales son y prometen seguir siendo los pinchos más famosos de todo Valladolid.