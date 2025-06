Javier y su fantástico bar en la piscina de un pueblo de Valladolid: "Hacemos parrillada gratis todos los viernes"

Pozaldez pasa por ser un municipio de la provincia de Valladolid que pertenece a la Denominación de Origen Rueda. El vino se ha convertido en una gran actividad tradicional en la zona. Además, se encuentra en la Ruta del Mudéjar y en el itinerario de la línea de ferrocarril que va de Madrid a Irún.

Cuenta con un amplio patrimonio histórico entre sus calles empedradas. Destaca la Iglesia de Santa María, que está declarada Bien de Interés Cultural y que data de finales del siglo XVI, de estilo barroco.

Es una buena opción para hacer una escapada. En la actualidad cuenta con una población, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 500 habitantes y, en verano, aumenta considerablemente ese número.

Para combatir el calor veraniego, una buena opción también es pasarse por sus piscinas para refrescarse y darse un buen chapuzón. También para disfrutar de un buen refresco o comer algo.

Allí, en el bar de las piscinas, nos encontramos con Francisco Javier Villate, nacido en Bilbao y que lleva toda una vida en el mundo de la hostelería. Este año ha cogido el establecimiento para dar el mejor servicio a los que pasen por el lugar para refrescarse.

Javier en su bar de la piscina de Pozaldez Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Un “currante”

“Me considero un currante. Una persona campechana, con don de gentes y amigo de sus amigos que tiene una gran experiencia en el mundo de la hostelería”, nos cuenta Javier, amante del redel y de las motos.

Nació en Bilbao y con solo cinco años llegó a Valladolid. En la actualidad, a sus 53, vive en Arroyo de la Encomienda y cuenta con muchos amigos en Pozaldez tras sumar más de 20 años en el mundo hostelero.

“De pequeño quería ser futbolista y jugar en el Athletic. La vida me llevó por otros derroteros y ahora he cogido, por un año, el bar de las piscinas del pueblo que ya lo tuvo mi hermano”, explica.

Concesión por un año, desde el 20 de junio, en el que abrió las puertas de su bar y hasta el próximo 30 de agosto.

Parrillada los viernes

El bar se ubica en el interior de las piscinas municipales en un recinto que cuenta también con campo de fútbol sala, con frontón y con pista de redel. Tiene 15 metros cuadrados y cuenta con 20 mesas y un total de 80 sillas. Piscinas que se ubican en la Carretera del Pozo sin número.

“Es mi primer año. El bar de las piscinas te da la posibilidad de coger también la caseta durante las fiestas y eso me motivo a lanzarme a la aventura como ya hizo mi hermano”, añade nuestro protagonista.

Está él y otra persona en cocina, que es mi pareja. Allí los más pequeños pueden comprar chucherías y los más mayores pueden disfrutar de una cerveza o un refresco bien fríos para combatir el asfixiante calor del verano.

“También ofrecemos hamburguesas de ternera, de pollo, Nuggets, raciones de rabas y calamares y nuestro hoz doga XXL. Además, los viernes hacemos parrillada para la gente gratis. Son entre ocho y diez kilos de panceta y salchichas”, apunta.

Una gran iniciativa que gusta a los vecinos y forasteros que llegan al lugar.

Javier en su bar Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Montar su propio restaurante

Javier afronta la campaña veraniega en el bar de las piscinas de Pozaldez con “optimismo” y mirando al cielo para que el tiempo respete. Sabedor de que la población en el lugar se multiplica en estos meses.

“La gente me ha acogido muy bien porque me conocían al haberlo tenido mi hermano. Es un lugar que está apartado del centro y que no causa problemas de ruidos a nadie. Los vecinos están contentos”, añade.

Cuando llegue el 30 de agosto el objetivo del de Bilbao pasa por “montar un restaurante de tapas en Valladolid”. Lleva tiempo buscando un local en la ciudad del Pisuerga y en septiembre seguirá con ello.

De momento, toca dar el mejor servicio a los vecinos de Pozaldez durante un verano que no ha hecho más que comenzar.