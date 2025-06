La aventura de la vallisoletana Paula en los castings de Operación Triunfo: "Soy cantante de orquesta"

Paula Centeno Sotillo es una joven de 27 años que se atreve con todo y que no le tiene miedo a nada. Nacida en Cigales, aunque cuenta con una gran formación académica, su vida es la música.

De hecho, tras pasar por dos orquestas a lo largo de de su carrera musical, ahora disfruta en La Factoría, de bolo en bolo y, de pueblo en pueblo. Ve el futuro con una ilusión y un optimismo que deslumbra.

La cigaleña cuenta a EL ESPAÑOL de Castilla y León su experiencia reciente en los castings de Operación Triunfo. Otra experiencia que se guarda en el bolsillo y que no duda en volver a afrontar en el futuro más o menos próximo.

La música en la sangre

“Soy una chica alegre, con las cosas claras y con ambiciones. Por ello me considero trabajadora y valiente. Soy cantante de orquesta. Trabajo, en la actualidad, en La Orquesta La Factoría y estoy muy contenta de poder dedicarme a lo que más me gusta", asegura Paula Centeno Sotillo en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nació en Cigales, una localidad a escasos quince minutos en coche de la capital provincial. En la actualidad vive en Madrid, pero nunca se olvida de la tierra que la vio nacer y de la que conserva grandes recuerdos.

“Tuve una infancia muy bonita y la suerte de contar con una familia numerosa. Somos cuatro hermanos. Siempre hemos jugado mucho entre nosotros y crecido en un ambiente lleno de amor y valores. Nuestros padres nos han educado siempre con mucho cariño y todo lo que soy se lo debo a ellos", añade nuestra entrevistada.

Siempre le ha gustado cantar, desde pequeña. Estuvo muchos años en el coro de la parroquia del pueblo. Cantaba algunos temas como solista y asegura que se sentía “especial”.

“Más tarde fui vocalista de ‘Rumbo al Ritmo’. Un grupo que formamos mi primo Pablo, Dani, luego vino Adrián, y yo. Estuvimos cantando por los pueblos de Valladolid y otras provincias de Castilla y León mientras estudiaba”, apunta nuestra protagonista.

Y es que Paula tiene 27 años y a los 22 se graduó en Trabajo Social y cuenta con un doble Máster en Drogodependencias y Salud Mental. Sin embargo, su vida es la música.

Una imagen de Paula Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Su experiencia en Operación Triunfo

Paula ha probado suerte, en las últimas fechas, para formar parte del famoso programa televisivo del que han salido estrellas como David Bisbal, Amaia, David Bustamante o Aitana. Sí, en Operación Triunfo.

“Es el primer año que me presento. Primero fui a Málaga en mayo y no pasé la primera fase. En principio no iba a poder hacerlo en Madrid porque tenía bolo con la orquesta, que al final se cayó y sí que pude participar y pasar la primera fase. De casi 3.000 personas, quedamos solo 70”, nos explica.

Al día siguiente afrontó la segunda fase, pero, sin embargo, no fue seleccionada, aunque afirma que salió “muy contenta” porque “había gente con mucho nivel”. Pese a todo, la experiencia le ha dado “mucho impulso y ganas de seguir mejorando y trabajando”.

“Me quedo con la euforia de haber pasado una de las fases. No esperaba que fuera a recibir la famosa pegatina. Me siento muy orgullosa y contenta. Para ser la primera vez que me presento no ha ido tan mal”, explica.

La cantante se lo toma con filosofía para afirmar que “en la vida nos van a decir que no muchas veces” pero asegura que es “feliz con su vida” pese a que no participará en un programa que, en principio, “empieza en septiembre”.

“En el futuro volveré a intentarlo. Si luego sale bien o mal ya es otro tema. Creo que lo importante es ser valiente y hacer las cosas que uno quiere, aunque haya nervios o dé miedo salir de la zona de confort. Siempre digo que después de pasar esas situaciones es cuando más se aprende”, asegura convencida.

Su orquesta

Tras la experiencia de Operación Triunfo, la música para Paula “lo es todo”. Es “la que siempre está” y la que “le llena el corazón cuando las cosas no van bien”. Y luego está su orquesta, La Factoría, con la que recorre kilómetros y kilómetros y en la que está muy cómoda y feliz.

“Estoy muy contenta y a gusto en la orquesta. Sumamente agradecida de tener esta oportunidad. Al final, pasar por un casting de un programa televisivo te da experiencia. Por suerte me dedico a cantar y continuaré disfrutando de cada bolo y de lo mucho que me queda por aprender en la orquesta”, apunta.

Es su tercera temporada en el mundo de las orquestas y es un mundo que le encanta. Siente que “aún está empezando” y cuenta con la misma ilusión que el primer día. De hecho, ya pillamos a nuestra protagonista de bolo en bolo ahora que el verano se acerca y que las fiestas de los pueblos toman protagonismo.

“Mirando al futuro me veo como hasta ahora. Cantando con la orquesta. Haciendo mis propias canciones y presentándome a algunos castings. Mejorando y creciendo en todos los aspectos de mi vida. Solo quiero ser feliz y con la vida que tengo lo soy”, añade nuestra entrevistada.

Su único deseo y objetivo pasa por dedicarse al mundo de la música. Por conseguir cantar toda su vida. Que la salud se lo permita y estar bien rodeada de los suyos. Eso es lo más importante para Paula.