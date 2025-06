Jaime Fernández, hostelero, estalla contra la prohibición de fumar en las terrazas: "Es ridículo, no somos guardias"

El Ministerio de Sanidad lleva tiempo trabajando en la reforma de la Ley del Tabaco. Sin embargo, fue hace apenas unas semanas cuando anunció que incluirá nuevos espacios libres de humo en el nuevo texto legal.

Entre ellos, afirmó que se encuentran los campus universitarios, los centros docentes, las instalaciones deportivas, las marquesinas, los vehículos laborales y también las terrazas.

Una medida que no ha gustado nada a una buena parte de los hosteleros de la ciudad de Valladolid.

Según explican desde el Gobierno, esta reforma, que parte de "una estrategia integral", se trata de un "despliegue ambicioso" que busca "proteger" la salud de la ciudadanía y "desnormalizar" el consumo de tabaco en entornos compartidos.

Sin embargo, para hosteleros como Jaime Fernández, también presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid (APEHVA), se trata de una medida "ridícula y que no tiene ningún sentido".

Hasta el punto de que, si se llegara a aplicar definitivamente, no hará que la gente deje de fumar, sino que "el que fuma, se levantará, fumará a tantos metros y se volverá a sentar".

En este sentido, Fernández sostiene que, en su opinión, hay que respetar a los que no fuman, pero también a los que sí lo hacen.

Además, defiende que el hecho de que se fume en una terraza "no influye en nada, teniendo en cuenta que es un espacio al aire libre y que, en la mayoría de los casos, prima la educación".

"Si alguien está sentado y le molesta el humo, los que fuman son conscientes y se apartan", sostiene.

Y es que, aunque vaticina que esta medida no va a restar clientes a los establecimientos, sí considera que, de una manera u otra, les terminará afectando.

"Todo afecta y esta es una preocupación más porque crea un mal clima. Además, que los hosteleros estamos para atender a los clientes, no para decirle a nadie que se levante porque no puede fumar, no somos guardias", sentencia.

Con todo ello, el presidente de APEHVA carga contra el Gobierno, con el que asegura que "no hay Diálogo Social", y le acusa de regirse por "el artículo 33". "Hacen las cosas porque lo dicen ellos, sin contar nadie, ni con empresarios, ni con asociaciones, etc", denuncia.

"Y las cosas no se hacen así, hay que consultarlas, escuchar a todo el mundo y no solo lo que les interesa a ellos. Ese es el problema y lo triste de este país", añade.

En este sentido, Fernández ha aclarado que desde el Comité de Hostelería de España, del que forma parte, ya se han presentado alegaciones en el Congreso para intentar frenar la medida.

Además, ha afirmado que, aunque aún no han obtenido respuesta alguna y pese a que de momento no pueden hacer más que "esperar", "sortearemos y torearemos la situación como hemos hecho siempre".

Si bien, advierte de que si todo continúa en la misma dirección, en cuanto tengan la oportunidad, "haremos más alegaciones y todo lo que haya que hacer para rebatir esta ley".

Porque, según el hostelero, están más que acostumbrados a hacerlo. "Con la que está cayendo, tenemos preocupaciones todos los días y solo abrir la puerta ya es motivo de preocupación. Esta es una más", revela.

Sin embargo, ha defendido el papel de las diferentes asociaciones existentes que, desde España, Castilla y León y Valladolid, "trabajamos y luchamos por los intereses de los empresarios y también de muchos ciudadanos".