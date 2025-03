Andy y Lucas y un brillante adiós pese a los duros golpes: "Tenemos la suerte de caer bien. En España eso es complicado"

El dúo gaditano conocido con el nombre de Andy y Lucas está de gira. No es una normal, es la última, la de despedida. Lleva el nombre de ‘Nuestros últimos acordes’ en conmemoración de su vigésimo aniversario en la escena musical después de dos décadas repletas de éxitos y emociones en los escenarios.

Desde sus humildes comienzos en los barrios de Cádiz, Andy Morales y Lucas González han conseguido cautivar al público con su música que pasa por ser auténtica y también emotiva y se han convertido en referentes indiscutibles dentro del panorama musical español.

Ahora dicen adiós a los escenarios con un broche de oro en forma de celebración y de gira de despedida con unos conciertos a lo largo y ancho de nuestro país que arrancaron el pasado 20 de abril de 2024 en el Teatro Falla de Cádiz, su tierra. Han continuado por el Wizink Center de Madrid y, este año, por lugares como Barcelona o Pamplona donde agotaron entradas.

Este sábado, 22 de marzo, el dúo estará en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda. En concreto en el recinto Arroyo Esfera. Prometen un concierto “lleno de energía y emoción” con todos sus éxitos que han marcado época.

La gira terminará el 10 de octubre de 2025 en Vistalegre (Madrid) y también pasará por ciudades americanas como Lima o Bogotá. El dúo charla con EL ESPAÑOL de Castilla y León a pocos días de su concierto en el municipio vallisoletano.

Amigos de colegio

Andy y Lucas, el dúo gaditano, se ha ganado un lugar en la historia de la música de nuestro país. Dos chicos de barrio, compañeros de colegio, amigos, que iniciaron juntos un viaje que continúa tras más de 20 años. Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez (Cádiz, 1982) están muy orgullosos de ello.

“Somos dos personas gaditanas que irrumpieron en el mundo de la música gracias al programa de ‘Ratones Coloraos’ que conducía Jesús Quintero. A partir de ahí creció nuestra ilusión por hacer música. Lo que ha venido ha sido mucho más de lo que soñábamos por aquel entonces”, asegura Andy.

Se conocieron cuando estudiaban 1º de EGB. Allá por 1989. Tenían siete años. Andy cantaba en el Carnaval de Cádiz y Lucas jugaba en las categorías inferiores del equipo de la ciudad andaluza.

Andy y Lucas brindando. Fotografía: David Fernández cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Un día, entre bromas, Lucas me dijo que íbamos a hacer un grupo. Que tenía buenos temas escritos. Nos sentamos y lo vimos. Fue allá por 1999-2000 cuando el grupo, podríamos decir, que echa andar”, añade Andy.

‘Quiero ser tu sueño’, ‘Tanto la quería’, ‘En tu ventana’… fueron alguno de esos primeros temas que Lucas enseñó a su amigo del alma hasta que, en el año 2003, concretamente en mayo de ese año, sacaron su primer disco: ‘Son de Amores’ que se convirtió en un gran éxito.

“El primer concierto que dimos fue en un pueblo de Cádiz. No teníamos ni idea de donde nos metíamos. Era en un patio de colegio. No he visto escenario tan pobre en mi vida. Sin apenas luces. Solo teníamos 12 temas. Era el año 2003 y en apenas una hora se acababa nuestro repertorio”, añade Lucas.

Una carrera musical dorada

Al principio, como señalan los amigos, no eran conscientes de lo que estaba ocurriendo. Comenzaron a dar más y más conciertos y empezaron a girar por toda España llevando su música a los diferentes rincones del país.

“A la hora de ensalzar uno de nuestros discos en estos más de 20 años de actividad me quedaría con muchos momentos y muchos de ellos. Los primeros años fueron maravillosos y ‘Son de Amores’ nos puso arriba. Tenemos mucho que agradecer a este álbum”, añade Lucas.

Ocho discos y tres álbumes recopilatorios. El último de ellos hace algo más de dos años y que lleva el nombre de ‘20 años en 20 canciones’. Dos millones de discos vendidos, doble disco de diamantes, veinte discos de platino o cuarenta de oro, entre otros logros. Casi nada.

“Al principio, durante nuestros conciertos, nos tiraban de todo. Bragas, sujetadores, peluches… Hemos sido muy afortunados porque hemos podido contar con el gran cariño del público que nos ha mantenido vivos hasta el final en un mundo tan difícil como es el de la música”, añade Andy.

Andy y Lucas en su última gira Fotografía: David Fernández cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Han ofrecido más de 800 conciertos y se quedan con uno que tuvo lugar allá por el año 2005 en la playa de Cádiz, en casa. También con los dos Wizink Center del pasado año, los días 11 y 13 de mayo.

Sin parar pese a los golpes

“Intento que mi vida sea lo más normal posible. Voy a comprar al Mercadona, a jugar al fútbol, al gimnasio… Participo en el Carnaval de Cádiz y soy cofrade durante la Semana Santa. Lucas me dice que me falta poco para ser el gaditano perfecto”, explica Andy.

Lucas lo ha pasado peor en los últimos tiempos. Sobre todo, por el fallecimiento de su hermano y por la polémica surgida después de un retoque estético. Sin embargo, no ha parado en la gira y ha demostrado su profesionalidad.

“Claro que nos da pena retirarnos. El último concierto que será en Madrid, en Vistalegre, lo espero bonito, pero agridulce. Lo dejamos por temas de salud. Lucas tiene que parar, cuidarse y descansar. Ese es el motivo y lo más importante”, confiesa Andy.

Pese a todo, los dos seguirán muy ligados al mundo de la música tras ese último show del 10 de octubre del 25.

Imagen del dúo gaditano Fotografía: David Fernández cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Una gira de adiós y el concierto en Arroyo de la Encomienda

“Para mí hay dos momentos que son claves en la trayectoria de Andy y Lucas. Por un lado, el inicio y, por otro, el final. Desde la pandemia hasta hoy nos ha ido muy bien y estamos contentos, pero toca decir adiós porque la salud es lo primero”, apunta Lucas.

La gira de ‘Nuestros últimos acordes’ arrancó allá por abril de 2024. En invierno aseguran haber estado “más tranquilos” actuando en teatros y espacios cerrados. “No es la locura del verano”, apuntan. Ahora pasarán por Perú, México y Santiago de Chile, además de los conciertos programados en nuestro país.

“En Valladolid capital recuerdo un concierto en las fiestas de septiembre. Fue en la Plaza Mayor hace años. Creo que fue la última vez que estuvimos por aquí. Luego hemos pasado por otras localidades de la provincia y lo recordamos con mucho cariño. Tenemos la suerte de caer bien. Eso en España es complicado”, añade el dúo.

Este sábado, 22 de marzo, los andaluces estarán en Arroyo de la Encomienda. En concreto en Arroyo Esfera, desde las 22.00 horas. Todo para ofrecer sus mejores temas de siempre y para despedirse del público pucelano.

“En directo desprendemos mucho cariño. Prometemos que los que vengan a vernos en Arroyo de la Encomienda van a vivir un concierto irrepetible. Lo haremos por ellos”, finalizan nuestros entrevistados.

El adiós de Andy y Lucas dejará un gran vacío en el panorama musical español después de una carrera dorada de más de 20 años de los gaditanos.