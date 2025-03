El PSOE exige a Carnero que “rescate” al Pucela con la búsqueda de compradores locales e inversión municipal

El Grupo Municipal Socialista de Valladolid ha anunciado una moción para su debate y aprobación en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, a través de la cual exige al Consistorio que “rescate” al Real Valladolid.

Mediante la moción, formada por cuatro puntos, el partido pide al alcalde, Jesús Julio Carnero, “liderar una iniciativa de búsqueda y captación de inversores privados, preferiblemente de Valladolid, para formalizar una oferta de compra de sus acciones al titular de la mayoría del capital social de la entidad”, es decir, a Ronaldo Nazario.

Del mismo modo, le pide “participar, si fuera imprescindible y no queda más remedio, en la oferta a presentar, con la aportación económica que se concrete a lo largo del proceso de negociación”.

También “ofrecer las nuevas acciones, una vez que su valor de mercado supere al de compra en esta operación, a particulares interesados en adquirirlas, con el fin de fortalecer el vínculo entre el club, la afición y la ciudad”.

Finalmente, el Grupo Municipal Socialista reclama al equipo de Gobierno “que garantice, durante todo esto proceso la presencia y participación de los grupos de la oposición, a fin de que la operación disponga del mayor apoyo institucional posible”.

Así lo ha explicado el portavoz del partido, Pedro Herrero, en una rueda de prensa celebrada en la mañana de este lunes, en la que se ha mostrado muy tajante. “El Real Valladolid está en malas manos, hay un desapego absoluto entre el propietario y el club”, ha expresado.

Asimismo, ha afirmado que el equipo está una situación de “declive y deterioro”, en la que “el problema no es económico, sino de gestión”, ha añadido.

“Se puede jugar mal, perder partidos y bajar a segunda, pero el problema es cuando no hay un proyecto para el Real Valladolid”, ha espetado.

Ante esta “realidad”, Herrero asegura que, como Ayuntamiento, el cual es actualmente el tercer accionista mayoritario del club, “lo que no podemos hacer es mirar para otro lado”, pues, según ha afirmado, esta situación “lamentable y triste tiene pinta de que se va a alargar”.

“Debemos considerarlo algo más que un club, patrimonio de la ciudad y ese apego tiene que demostrarse con movimiento”, ha apostillado, recordando, además, que “contamos con un precedente de éxito”.

“En el año 91 y 92, Tomás Rodríguez Bolaños, con su equipo, tomó la iniciativa, salieron a buscar inversores, buscaron empresarios, los encontraron, y fue un éxito. Ahora tenemos que rescatar ese mismo espíritu y el alcalde tiene que encabezar este movimiento”, ha destacado.

En este sentido, el portavoz del Grupo Municipal Socialista ha reconocido que, por el momento, no ha trasladado esta propuesta al Real Valladolid, pero sí al alcalde, Jesús Julio Carnero, a quien ha informado sobre “esta moción para anclar la propiedad del club a la ciudad”. “Porque el Real Valladolid es de Valladolid”, ha expresado.

Así, Herrero ha desvelado que la respuesta recibida por parte del primer edil “es la que me esperaba”. “Me ha dicho que estaban trabajando internamente en ello, pero de ese trabajo nadie tiene conocimiento, y que puede que Ronaldo ya no tenga tanta prisa de vender el club, teniendo en cuenta que no se va a presentar a la Federación Brasileña de Fútbol”.

“También me ha comentado que lo que esperaba de la oposición es que le llevemos inversor. Pero ¿y a qué se va a dedicar él?”, ha apuntado.

Si bien, el portavoz ha asegurado que “no es día de reproches, sino de mano tendida”, al tiempo que ha aclarado que, aunque consideran que es “Carnero y su equipo” quienes tienen que encargarse de buscar posibles compradores, desde el Grupo Municipal Socialista han realizado un sondeo que les ha permitido confirmar que, efectivamente, “hay inversores, grupos que pueden estar interesados”.

Sin dar más detalles, ha explicado que se tratan de entidades de las que ya se ha hablado en anteriores ocasiones, aunque es importante tener en cuenta que, actualmente, no hay muchas empresas tan potentes como para ir “al rescate” del Pucela.

Se trata, por tanto, de una situación que se antoja complicada viendo el estado actual del tejido empresarial de la ciudad de Valladolid, pero a la que Pedro Herrero mira con “optimismo”.

“Carnero no es el alcalde que me gustaría tener, pero es el que tengo. Confiemos en él y en su equipo”, ha concluido.