"Es un momento duro. Todo sube menos las comisiones": el mensaje del lotero que dio una millonada por Navidad

Eran aproximadamente las 13.30 horas del pasado 22 de diciembre de 2024 cuando saltaba la bomba en forma de premio en Valladolid con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

El segundo premio, íntegro, se repartía en la Administración de Loterías ‘La 7 de la Suerte’ con ese ya inolvidable 40.014. Un total de 126 series y 157,5 millones de euros se repartían desde la calle Lencería de la ciudad del Pisuerga.

Algo más de dos meses después de que este momento inolvidable aconteciera, EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con Álvaro Rayón, palentino y dueño de la ya famosa administración de lotería pucelana.

Charlamos con él de ese inolvidable momento y también hay tiempo para las reivindicaciones. Pide a Loterías y Apuestas del Estado que aumente la comisión en los juegos de loterías, congelados desde hace años, salvo una leve excepción en la Lotería de Navidad.

Una de las reivindicaciones más importante para un gremio que también ha de sobrevivir para seguir haciendo que la ilusión invada a todo el que hasta alguna administración se acerca.

Gente en la Administración de Loterías ‘La Siete de la Suerte’ de Valladolid.

Diez años al frente de la administración

“Me considero una persona trabajadora. Cogí la Administración de Loterías ‘La Siete de la Suerte’ el 23 de noviembre de 2015. Vamos a hacer diez años al frente. Es histórica. Estaba abierta al lado de Tremiño y cuando se pone al mando el sobrino de la anterior dueña lo traslada a la calle Lencería. Dos o tres años después lo cogemos nosotros”, afirma nuestro entrevistado.

Álvaro, de 42 años, amante de los viajes, de la gastronomía y de disfrutar con su hijo de cinco años no duda en afirmar que la suya es “una de las administraciones más longevas e históricas de la ciudad”. “Tendrá unos 70 u 80 años”, añade.

Destaca la buena ubicación de su negocio, junto a la Plaza Mayor y negocios también históricos como Helados Iborra que atrae también a la clientela, aunque cuentan con un público fiel que desde el principio de la mañana ya está buscando la suerte.

Allí están también, al pie del cañón, Delia y Esther, las otras dos trabajadoras que se esmeran en dar el mejor servicio y ofrecer una gran sonrisa a todo el que se acerca hasta el lugar.

Esther y Álvaro frente a la administración de lotería.

El cambio de vida tras repartir una millonada

“El 22 de diciembre dimos 157,5 millones de euros con el 40.014. Cuando salió el número no me hizo falta que nadie me dijera nada. Sabía que nosotros lo habíamos dado, 126 series, y que gran parte del premio se había ido a un cliente de Palencia”, explica Álvaro, que asegura que sintió “una gran ilusión”.

Desde el año 2021 llevan dando premios en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Fue un subidón, como para ese cliente palentino, distribuidor de bebidas, que además de llevarse un buen pellizco, lo repartió, a su vez, entre sus clientes.

“Este año ha sido algo muy fuerte. 30 o 40 billetes se fueron para Palencia. Allí había una fiesta tremenda. No todos los días se da el segundo premio más grande en la historia de Castilla y León. El más cuantioso fue en Soria hace años”, añade Álvaro.

El cartel con el segundo premio de la Lotería de Navidad en la administración.

Después de dar más de 157 millones, el Sorteo de La Lotería del Niño, la venta previa, mejor dicho, fue “una locura”. Ahora, recobran la normalidad hasta que, en unos meses, vuelva la campaña navideña.

Además de este gran premio recuerda uno de los que dio al principio, el 26 de septiembre de 2016 con la Lotería Nacional. “Acabamos de aterrizar y fue la primera piedra para una gran historia”, confiesa.

Alguno de los grandes premios repartidos por ‘La Siete de la Suerte’ en Valladolid.

Reivindicaciones y comisiones

“Estamos en un momento duro. Todo sube menos las comisiones. Nosotros tenemos que pagar el alquiler, que en los últimos diez años ha subido un 50%, los gastos laborales, los seguros sociales, la cuota de autónomos y las comisiones llevan 21 años sin tocarse salvo una mínima excepción en la Lotería de Navidad”, asegura Álvaro.

El lotero pide que se aumenten las comisiones que perciben por décimo “vinculándolo al IPC” para dar “tranquilidad” al gremio de loteros y no “trabajar más para cobrar menos cada año”, asegura.

“Únicamente se ha subido un 0,5% en la Lotería de Navidad”, asegura. Los loteros perciben un 4,5% del boleto en comisiones. En el Sorteo del Niño el 6%, en Bonoloto o Primitiva el 5% aproximadamente… “No podemos seguir así y tenemos que movilizarnos de forma conjunta para que esto cambie”, añade.

De hecho, y por poner un ejemplo. Tras repartir más de 157 millones con ese segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, la administración de Álvaro percibió poco más de 1.000 euros por la comisión de venta de esa lotería y brutos.

“Esperamos tener un buen futuro y que vengan más campañas de Navidad buenas para no decaer, pero debemos tomar medidas. Una, de presión, sería que todos cerrásemos el 22 de diciembre. Quizás las cosas cambiasen”, finaliza.

Álvaro, un palentino que se reivindica, con razón, tras dar una auténtica millonada que sumió en una gran fiesta a Valladolid… y también a Palencia.