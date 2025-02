200 euros de multa por insultar a un árbitro de fútbol en Valladolid a grito de “puto mono” o “eres un inútil”

200 euros por insultar al árbitro de un partido de Segunda Aficionados con expresiones como “eres un inútil”, “moreno”, “cómeme los huevos arbi” o “puto mono”.

Esa es la sanción que han impuesto desde el Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la Delegación Provincial en Valladolid de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol al CD Laguna tras analizar el acta presentado por el colegio Kevin Alberto Salinas.

Así, se impone la sanción de 200 euros al club lagunero por incidentes del público calificados como leves, según el artículo 56.2. “Este Comité sanciona como leve la acción pero en su grado máximo, por los insultos al colegiado del encuentro como, “eres un inútil”, “moreno”, “cómeme los huevos arbi”, “puto mono”, relata en su resolución que ha sido publicada en su página web.

Para posteriormente afirmar que “simplemente decir que los comentarios de estos aficionados del C.D. LAGUNA, son lamentables. Estos seguidores no tienen cabida en el fútbol deberían pensar que el fútbol es diversión y si hay decisiones del colegiado que no les gusten no deben insultar para demostrar su disconformidad, los actos violentos o intolerantes han de desaparecer de lugares en los que se promociona la práctica y el desarrollo deportivo y más, en un deporte como el fútbol base, encaminado a la educación de sus integrantes”.

La incidencia corresponde a un partido de Segunda Provincial de Aficionados disputado el pasado fin de semana en el campo anexo al Municipal de La Laguna en un derbi entre el Atlético Laguna y el CD Laguna B que finalizó con 1-0. Por lo que el colegiado supo diferenciar entre las dos aficionados para reconocer de dónde venían los lamentables insultos.