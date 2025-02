Puente apela al "diálogo" para solucionar las diferencias entre PSOE y Sumar por el SMI y responde a Yolanda Díaz

Las diferencias entre el Gobierno de coalición por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) continúan.

El último movimiento ha sido dado por la ministra de Trabajo y Economía, Yolanda Díaz, que ha vuelto a defender lo planteado por su departamento, al tiempo que ha criticado la propuesta fiscal de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al afirmar que es más propia de un partido de derechas que de izquierdas, así como que "genera confusión" sobre la tributación del SMI.

En este sentido, ha afirmado que Hacienda está "jugando con dos conceptos", el mínimo exento y la deducción a los perceptores del SMI. "Y eso no es correcto, no tiene nada que ver", ha expresado.

"Lo que no es de izquierdas es regalar los impuestos a las energéticas y hacer tributar a los más vulnerables. Lo que no es de izquierdas es permitirle a los rentistas en nuestro país que se olviden del 100% del IRPF, eso sí que no es de izquierdas. Y lo que no es de izquierdas, es que tengamos un Impuesto de Sociedades que es más o menos semejante al europeo, pero que tiene dos grandísimos agujeros que nos hacen singularmente diferentes, que son las deducciones y bonificaciones fiscales", ha expresado. "Ni es justo, ni de izquierdas, ni progresivo", ha añadido.

Una afirmación que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no comparte "en absoluto" y evidencia, una vez más, los choques constantes que vive el Gobierno de coalición en relación a la tributación del salario mínimo.

Sin embargo, no es algo que para Puente no tenga solución, puesto que, tal y como ha asegurado, esto podría solventarse "dialogando, que es como se solucionan las diferencias entre partidos que son diferentes y que forman parte de un mismo Gobierno, pero que tienen en algunas cosas planteamientos o ideas diferentes", ha confesado al respecto.

Por su parte, la ministra de Trabajo ha expresado esta mañana en La hora de la 1 que para ella hay dos formas de resolver estas discrepancias. Una "dentro del Gobierno", que, a su juicio, es "lo sensato" y otra, mediante iniciativas parlamentarias como las tres que se van a calificar este martes en el Congreso, con el fin de que el SMI quede exento de tributación.

Ucrania

El ministro, que ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la nueva estación de trenes de Valladolid, también ha reiterado la posición de España con respecto a Ucrania ante la minicumbre convocada de manera urgente por el presidente de Francia, Emmanuel Macron en París, para abordar el futuro, la seguridad y la defensa de Ucrania.

Todo ello, después de que Trump haya anunciado su intención de iniciar negociaciones con Rusia sin tener en cuenta a Europa.

En definitiva, una reunión que ha congregado, entre otros mandatarios, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y sobre la que Puente ha afirmado que Europa se va a mantener "en la misma línea que defiende España".

Una postura "clara" que se centra en "defender la soberanía de Ucrania y la libertad de los ucranianos".

"Lo contrario sería primar o premiar a quien violenta la soberanía de los países por la fuerza", ha añadido el ministro.

Aeropuertos

Preguntado por el anuncio de Ryanair de recortar conexiones en varios aeropuertos españoles, entre ellos el de Valladolid, y por las consecuencias que esto tendrá en este aeródromo concreto, el ministro de Transportes ha avanzado que la conexión con Barcelona "volverá", ya sea con esta aerolínea o con otra.

"Estamos trabajando. Siempre ha existido el vuelo Valladolid-Barcelona y por tanto volverá. Si no lo opera Ryanair, lo operará otra compañía", ha afirmado, recordando, además, que el primer avión que cogió fue con 10 años y su padre, precisamente, a Barcelona.

En este sentido, Óscar Puente ha confiado en poder contar con la "cooperación" de compañías "que tengan otro tipo de política y aproximación al tráfico de viajeros por avión", al tiempo que se ha comprometido a "tratar de potenciar" el tráfico de viajeros de los aeropuertos regionales con medidas como las que ya se están implementando desde el propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.