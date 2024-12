El asesino de Paloma y su hija: "Soy una persona antiviolencia. Tengo una gran tristeza y profundo dolor"

Ha sido una mañana dura, la de este viernes, 13 de diciembre, en la tercera sesión del juicio por el doble crimen de India y Paloma, después de que el juez haya interrumpido la sesión tras abalanzarse el padre de la niña contra David Maroto, el acusado.

Un intento de agresión que se ha producido en el momento en que los forenses explicaron las heridas que había sufrido la pequeña India y después de mostrarse el cuchillo con el que se cometió el crimen.

Fotografía: Miriam Chacón / ICAL El juez interrumpe el juicio por el crimen de India y Paloma tras abalanzarse el padre de la niña contra el acusado

La vista se ha reanudado una hora después con la finalización de la declaración de los forenses. Tras un receso, y la renuncia del subdirector médico de la prisión de Villanubla de Valladolid y otros testigos, a declarar, a eso de las 13.00 horas se ha vuelto a reanudar la vista.

No ha sido hasta las 14.10 de la tarde cuando ha sido llamado a declarar David Maroto, que solo ha contestado a las preguntas de su abogado. Acusado de las muertes de Paloma e India para la que se piden 25 años de cárcel por el asesinato de la primera y prisión permanente revisable por el segundo delito.

“Soy una persona antiviolencia que tenía un problema con la cocaína y con el alcohol”, ha asegurado David Maroto cuando ha sido preguntado por diversos altercados, entre ellos con la familia de Paloma con la que ha dicho tener una “relación buenísima” hasta el día de autos.

Sin embargo, Maroto ha añadido que María, la hermana de Paloma “intentó poner a su pareja en contra” cuando se enteró del problema que tenía con las drogas. “Cuando estaba con Paloma no bebía ni consumía. Estábamos mirando para entrar en una clínica de desintoxicación”, ha apuntado.

La noche de los hechos

El acusado ha afirmado que el domingo, horas antes del terrible doble crimen, acudió a Medina del Campo, a un partido de fútbol, con su hijo y que “estaba al corriente de la documentación de divorcio de su expareja”.

“Cuando dejo al niño me voy a Tudela. Me encontré con un amigo que me insistió en ir con él porque había traído una droga nueva y demás. Fuimos a La Cistérniga Me ofreció una raya y acabé consumiendo fentanilo”, asegura el acusado.

A partir de ahí, según la versión de Maroto, se nubla la vista del acusado que “no recuerda” haber estado posteriormente en La Rondilla. “Fue contra mi voluntad. No sé cómo acabé en La Rondilla y llegué hasta el Paseo de Zorrilla”, ha declarado a preguntas de su abogado.

El acusado del crimen de India y Paloma “no recuerda” las llamadas a Paloma, y tampoco “el mensaje a su exmujer”. Sólo, cuando se encontraba en la ambulancia. Justifica su “la he liado”, en que pensaba que “había sufrido un accidente de tráfico”.

Ha sido, hablando de la pequeña India, cuando David Maroto ha roto a llorar asegurando que se “llevaban fenomenal” y que “todas las noches” jugaban a la maquinita.

“Lamento mucho lo ocurrido. Tengo una gran tristeza y un profundo dolor en mi corazón”, ha finalizado en su declaración David Maroto.

Muestras de ADN

Antes de la declaración de Maroto, en una conferencia con la Policía Nacional, que se ha efectuado a través de videoconferencia, con tres peritos que han contestado a las preguntas del juez sobre informes de ADN sobre tres cuchillos, un puro y diversas muestras de sangre.

Las acusaciones y el fiscal han preguntado sobre los perfiles encontrados en los cuchillos. “Se obtuvo un perfil genético indubitado de Paloma y en otra muestra el del acusado David Maroto”, han asegurado los policías. También recogieron muestras de sangre de India y en el puro la muestra de ADN de David.