Una nueva tractorada amenaza con colapsar Valladolid: día y recorrido completo

Vuelven las tractoradas. La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) ha convocado una nueva reivindicación para este martes, 10 de diciembre, por las calles de Valladolid en una manifestación que será a ritmo de tractorada pero también a pie, como han confirmado fuentes consultadas a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Se trata de una movilización que se va a desarrollar en distintos puntos de nuestro país por “el sector primario” en puntos como Zaragoza, o Valencia. Después de un año de concentraciones y diversas tractoradas consideran que la situación es “igual o peor”.

Como han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes de Agrygal, la marcha de los tractores partirá a las 10.00 horas de la mañana desde el Estadio José Zorrilla hasta la Avenida Mundial 82, calle Mieses, Avenida Gloria Fuertes, y pararán en la sede de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

Podrán sumarse los manifestantes a pie, en ese punto para celebrarse, con posterioridad una manifestación conjunta con tractores y a pie por el puente de Poniente, también por el Paseo de Isabel La Católica, Puente de Isabel La Católica y llegar hasta la calle Francesco Scrimieri, donde se ubica la Delegación del Gobierno en Castilla y León a la que también pedirán explicaciones y soluciones.

La marcha de los manifestantes llegará también hasta las Cortes de Castilla y León antes de regresar al estadio José Zorrilla.

Tractorada el 10 de diciembre en Valladolid

“Por un futuro sostenible, por nuestra soberanía alimentaria, porque no se vuelva a producir otro desastre como el de Valencia, porque el campo español no es una moneda de cambio. Pedimos la colaboración de todos los ciudadanos, que piensen que con su alimentación no se juega”, aseguran desde Unaspi.

La “Agenda 2030”, la “competencia desleal con países de África” o la “situación del lobo y los jabalíes” son otras cuestiones que preocupan a los agricultores que se van a manifestar para pedir soluciones.

Una protesta convocada por Unaspi en la que participará Agrypal, el Movimiento de Agricultores y Ganaderos Independientes Nacional, #Porlaunióndelcampo y también la Asociación de Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora con la colaboración de Agub y Agribú de Burgos.