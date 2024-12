Feijóo pide a Sánchez que no dimita a pesar de sus "mentiras y corruptelas": "Aguanta, porque te vamos a echar los españoles"

"Aguanta Pedro, no dimitas". Esta es la petición que ha lanzado este domingo, en Valladolid, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al actual presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "mentiras y corruptelas". "Te vamos a echar los españoles", ha añadido.

El PP ha celebrado durante todo el fin de semana su XXVII Intermunicipal en la ciudad del Pisuerga, para contraprogramar de alguna forma el Congreso Federal que el PSOE ha celebrado en Sevilla. Un acto sobre municipalismo que ha girado principalmente en torno a la "decadencia" del PSOE en el Gobierno.

En opinión de Feijóo, el servicio público debe estar "por encima de los cálculos partidistas", refiriéndose a la gestión de la DANA por parte del Estado, así como "la solidaridad por encima del egoísmo, la igualdad del privilegio y España por encima de la conveniencia del presidente sea quien sea".

De esta manera, ha apuntado que "parece mentira" que tras siete años en el Gobierno "no hayan aprendido" y ha recalcado que desde el PP "lo van a decir tantas veces como sea necesario".

"Alguien tiene que defender los principios básicos de la política, en medio de tanto enfrentamiento, polarización y descrédito, y ese alguien es el PP", ha asegurado.

Feijóo ha emplazado a los alcaldes y concejales del PP a "representar a cada ciudadano" y a ser un "partido útil". "No quiero un partido intransigente y de pensamiento único. Con la humildad necesaria para reconocer errores, corregirlos y servir", ha subrayado.

Tampoco quiere un partido "de culto al líder, sino exigente con quien ha de liderar". "No estoy aquí para que se me dé la razón en todo, para solo escuchar alabanzas, para que se me permitan engaños y mentiras, para aplaudir desmanes y corruptelas. Eso es Pedro Sánchez y yo no soy Pedro Sánchez", ha destacado.

Siguiendo esta línea argumental, Feijóo ha apuntado que está "aquí para que me exijáis" y, además, no considera "injusto" que al PP se le exija más, ya que es el "primer partido de España".

Pero también porque "se puede esperar más" de ellos mientras que del actual Gobierno "ya no se puede". "Se nos exige más porque nuestro deber va más allá de ser una opción de la oposición", ha destacado.

En este sentido, ha asegurado que el PP es la "única garantía de cambio" en España, mientras el Gobierno "naturaliza la degradación".

Para Feijóo, la XXVII Intermunicipal ha servido para "elevar el nivel de autoexigencia", ya que no se conforman con "lo logrado" y de ahí que hayan reunido los casos de "éxito que son trasladables de unos lugares a otros".

Todos mientras el PSOE se ha reunido para "todo lo contrario, para autoelogiarse y prometer más de lo mismo". "Para acallar a quien no le da la razón, para amenazar a los jueces, a los magistrados y a los tribunales, para que en el PSOE solo se escuche a uno, al uno", ha señalado en referencia a Sánchez.

Por todo ello, Feijóo está seguro de que el "cambio está más cerca" en un momento en el que el PSOE y el Gobierno "cada vez están más lejos de la verdad y la realidad". Además, ha afirmado que esto se "percibe en las caras del Gobierno y en su actitud cada vez más arrogante".

También en que lo que dicen desde el PSOE y el Gobierno, que es cada vez "más absurdo y surrealista". "Ya no se sostienen sus mentiras", ha apuntado.

Feijóo ha denunciado que la igualdad del PSOE es "privilegiar legal y económicamente a los que tienen más", mientras que su pluralidad es la "censura a los medios y la purga en sus congresos".

La democracia del PSOE, según Feijóo, es que "pesen más las maletas de Delcy que los votos de los venezolanos" y el feminismo es "Errejón, Tito Berni y los pisos pagados con los impuestos de los españoles".

En definitiva, una ejemplaridad del PSOE que es una "trama interminable", según el líder del PP, que apunta también hacia la "senseibilidad, que es que si quieren recursos, que los pidan".

"Su cantinela de parar a la derecha y a la ultraderecha es hacer comisarios europeos en 10 minutos a los que llamaban fascistas", ha añadido.

Todo ello en torno a la "verdad de Pedro Sánchez", quien "no sabe otra cosa que cambiar de opinión, que en castellano se llama mentir, mentir y mentir". "Nunca hemos tenido un presidente que mintiese más, jamás", ha lamentado.

Además, todo ello con el beneplácito de "socialistas que permiten que se arrastre a todo el partido a los líos más cercanos del hermano de Sánchez o a la mujer". "Si no cambiáis, sois tan culpables como él por permitirlo", les ha dicho.

Asimismo, ha señalado que su "máxima aspiración es que todo siga igual" y el Gobierno está "paralizado por sus propias mentiras y escándalos", mientras "hunden a la nación en la decadencia".

Con todo este cóctel, Feijóo cree que "lo normal" sería que el presidente "no pasase una noche más en ese centro de negocios que se llama el Palacio de la Moncloa".

"Un escándalo por la mañana, por la tarde. Hay un PSOE aferrado al poder y una oposición que quiere cambiar la oposición. Nosotros queremos cambiar al Gobierno, que abran las ventanas y se ventile nuestro país", ha zanjado.

Por último, Feijóo ha prometido poner las "instituciones del Estado al servicio de los ciudadanos" y ha asegurado que para que haya un cambio "la única garantía es el PP".

"Cualquier otro voto a un partido distinto es para que se quede el sanchismo", ha culminado, dirigiéndose a Vox.

"Traición a esta tierra"

Previamente a Feijóo, el presidente de la Junta de Castilla y León y del Partido Popular (PP) en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al PSOECyL de Luis Tudanca de ir a Sevilla a "traicionar esta tierra" y a "legitimar la corrupción y las mentiras" mientras "rinden pleitesía a Pedro Sánchez".

Mientras el PP ha estado esta semana reunido con Feijóo y "hablando de las personas y sus problemas", además de las "soluciones que ofrecemos a familias, mayores, jóvenes y trabajadores", el PSOE está en Sevilla "hablando de los intereses de Sánchez", ha denunciado Mañueco.

Para el líder de los 'populares' en Castilla y León, la comitiva del PSOE autonómico también ha ido hasta Sevilla a "defender los privilegios de los separatistas" y ha lamentado que "Pedro Sánchez está preocupado de él, no de España ni de los españoles".

También ha tenido palabras para Feijóo, sobre el que ha dicho que "le sienta bien a Castilla y León" y le ha agradecido el "cariño" y la "sintonía con esta tierra porque la conoces y la quieres".

El presidente del PPCyL considera que la Intermunicipal ha sido un "acierto" y más el haberlo hecho en la Comunidad como "fuerza del municipalismo". "Tenemos la cuarta parte de los ayuntamientos de toda España", ha apuntado.

Mañueco se ha dirigido a todos los alcaldes y concejales como la "mayor fuerza" del PP y el "alma" del partido. "El PPCyL es el partido de esta tierra, estamos pegados al terreno. Entre la corteza y las personas de Castilla y León, está siempre el PP", ha subrayado.

De igual manera, ha querido "reivindicar la política con mayúsculas", la que precisamente, a su juicio, "representáis vosotros", ha dicho dirigiéndose a todos los presentes.

"La política del servicio público y la honestidad, no la del que quiere ganar poder, influencia y enriquecerse a costa de la corrupción", ha matizado en alusión a Sánchez.

En este sentido, ha explicado que en los pueblos y ciudades de los alcaldes del PP "las decisiones no se toman desde oscuros despachos en Madrid", refiriéndose así a Ferraz, sino que se "toman en vuestra tierra".

"Sois la política que resuelve los problemas y no los crea. De la convivencia y la no confrontación. La política que necesitan los castellanos y leoneses y los españoles. España somos todos", ha afirmado parafraseando el lema de la Intermunicipal del PP.

Mañueco ha puntualizado que los alcaldes del PP "están en la calle y con la gente, lo contrario que Sánchez, que no puede pisar la calle". "Cuando se encuentra a personas que tienen problemas sale huyendo. Cercano, lo que se dice cercano no es, lo que tiene cerca de verdad es la mentira y la corrupción", ha reiterado.

Precisamente, ha recordado su reunión con Pedro Sánchez de hace unos días y ha recordado que dijo con "naturalidad y claridad" que Pedro Sánchez y todo su Gobierno "tiene que irse ya". "No podemos esperar ni un minuto", ha insistido.

También se ha referido a algunas de sus reivindicaciones como las infraestructuras pendientes, el Corredor Atlántico del Noroeste, autovías o soterramientos. "Eso es vida, empleo y competitividad para nuestras ciudades y pueblos", ha defendido.

De igual manera, se ha referido al campo, aprovechando para acusar a sus anteriores socios de Gobierno, Vox, de "pedir el voto a ganaderos y agricultores cuando llegan las elecciones, entran al gobierno y luego lo abandonan".

"Dejan el trabajo a medias, dejan tirados a agricultores y ganaderos y desprecian al votante", ha incidido un Mañueco quien ha asegurado que desde Vox "prometían ser la voz del campo son solo la voz de su jefe".

Durante su speech, Mañueco ha aprovechado para enumerar algunos de sus logros, como que Castilla y León, bajo un modelo "eficaz", está entre "las economías que más crecen en PIB" y tiene los "impuestos más bajos de nuestra historia".

También líderes en "crecimiento de producción industrial y la segunda en crecimiento de exportaciones", así como que hay "más gente trabajando que en los últimos 15 años y más mujeres que nunca en toda la historia".

El liderazgo nacional en automoción y el sector agrario y alimentario como "despensa de España" son otros de los elementos de los que Mañueco ha presumido, que también ha recalcado que Castilla y León es la primera en patrimonio cultural y natural.

La sanidad y la educación son otras de las cuestiones que el líder 'popular' ha tratado. "Rechazo la política de empobrecimiento educativo de Sánchez y ofrecemos a toda España nuestro modelo", ha apuntado.