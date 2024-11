La provincia de Valladolid, pionera en la 'sobriedad consciente': "No es necesario emborracharse para divertirse"

Coincidiendo con el Día Mundial Sin Alcohol el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado la campaña ‘Sobriedad Consciente’, que tiene por objetivo la prevención y el abuso del alcohol desde un punto completamente novedoso.

La Diputación ha sido pionera en el desarrollo de este proyecto que se destina a la población entre 16 y 40 años aproximadamente en la provincia.

Pretenden con ella “sensibilizar sobre las consecuencias que tiene esta sustancia en nuestro organismo acentuando las ganancias en salud que obtenemos eliminando o reduciendo su ingesta”, como ha explicado Íscar.

Un objetivo que resulta utópico en la sociedad, pero que busca el ser consciente de los beneficios que aporta el consumo responsable y moderado. "Tener libertad de no beber, alejarse del estereotipo de que es necesario emborracharse para divertirse".

En este sentido, Contado Íscar ha dicho que “el eslogan ‘Brinda más. Por una vida sana’ nos recuerda que un brindis es para celebrar algo. En este caso, que adoptar un estilo de vida saludable debe ser un motivo de celebración y de alegría”.

Ese enfoque novedoso que ahora llega a España de la mano de la Diputación de Valladolid a través del Plan de Adicciones y del Plan de Juventud.

El concepto de ‘Sobriedad Consciente’ viene del libro de la escritora y periodista Rosamund Dean, Mindful Drinking (2017), que se puede traducir como “beber con conciencia”.

Ello demuestra que, a partir de varios estudios y consejos prácticos, la reducción de ingesta de alcohol aporta grandes beneficios a la saud de forma inmediata.

Este enfoque viene a través de un movimiento social que desde hace años se extiende por Estados Unidos y algunos países europeos como Inglaterra o Francia.

“En nuestra tradición mediterránea el consumo de alcohol forma parte de nuestras señas de identidad, en una provincia que tiene como motor la cultura del vino”, señalaba el presidente.

Por ello, no se pretende su erradicación sino transmitir y modificar la percepción del alcohol como componente esencial de la diversión y ocio de la juventud.

Se promueven valores saludables, como el deporte, la meditación, el mindfulness, la alimentación sana, el yoga o el contacto con la naturaleza, entre otros.

Como una parte importante de la campaña se destaca la iniciativa ‘Enero Seco’ que en Inglaterra se lleva realizando con gran éxito desde hace más de 10 años.

Una vez concluidas las fiestas navideñas, en las que suele aumentar el consumo de alcohol, ese enero sin alcohol propone el reto de estar el mes entero sin beber.

El éxito de esta campaña es tal, que en enero de 2023 se sumaron al reto más de 175.000 británicos.

Para esta campaña se van a desarrollar multitud de propuestas complementarias, entre las que se contará con charlas sobre el consumo y efectos del alcohol, talleres, cartelera distribuida por los lugares frecuentados por los más jóvenes, como pueden ser los gimnasios.

Además, están trabajando para poner en marcha una página web para implementar todas estas actividades. Entre las novedades, se hará un concurso de cócteles sin alcohol.

Por su parte, Eduardo Pérez, precursor de la campaña, “es una manera innovadora de abordar la problemática del alcohol. Se puede convivir el museo del vino, por ejemplo, con esta campaña”.

“No es lo mismo que consuma un adulto, que un chico de 16 años, o beber una copa en un entorno relajado, cuando vas a cenar, que hacer un botellón”.

Presencia en redes sociales

Sobriedad Consciente va a tomar gran protagonismo en redes sociales y en los canales de comunicación más habitualmente utilizados por la gente joven.

Para ello, la Diputación de Valladolid contará con embajadores tan destacados como el influencer Enfermero Jorge Ángel, que tiene más de un millón de seguidores en Instagram y 6 millones en Tik Tok.

O el vallisoletano Alejandro Sánchez (@alexseblanc), que ha estado presente en el lanzamiento de la campaña.

La tendencia de mantener una vida sana encaja con la campaña a la perfección. “En la actualidad hay mucha presencia en las redes sociales, el reto de enero sin alcohol también se ha vuelto popular, con personas anónimas, influencers o personas famosas”, explicaba el joven.

Un ejemplo de ello es la cantante Rosalía, con una de sus últimas canciones en las que dice "ya no bebo, ya no fumo, no consumo y lo presumo...".

“Quiero animar a todos los jóvenes, a esa generación de cristal como nos hacen llamar, que no somos esa generación, hay que unirse a la campaña y unirse a los beneficios que persigue”, ha continuado Sánchez.

Finalmente, “no somos una generación menos preparada, y mucho menos de quejicas, creo que esta campaña es una gran oportunidad para dar un golpe encima de la mesa y demostrar a todo el mundo que somos una generación que tiene su vida cogida por el mango”.