Estas son las tapas más ricas y sabrosas del XII Concurso Todos los Santos de Tordesillas

Tordesillas ha dado a conocer los ganadores del XII Concurso de Tapas Todos los Santos. La gala de entrega de premios se ha celebrado este martes en el Auditorio El Carmelo, donde se ha puesto de relieve el nivel culinario de la hostelería de la villa vallisoletana.

A la cita, que ha estado amenizada por las actuaciones hilarantes de Roberto Pérez 'El Chapu' y los ritmos de Rodrigo Prieto 'Rodritmos', se ha sumado parte de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Tordesillas, liderada por el alcalde, Miguel Ángel Oliveira.

Ha estado acompañado por otras personalidades como el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico de la Diputación de Valladolid, Roberto Migallón.

Antes de anunciarse los premios, el regidor ha subrayado el "gran nivel" de los participantes y cocineros de la localidad, que cada año no dudan en "imaginar nuevas tapas y pinchos que nos sorprenden".

Asimismo, ha destacado que "Tordesillas no sería un referente turístico si no tuviera un muy buen maridaje entre patrimonio y gastronomía", algo "fundamental, ya que si no tienes una oferta gastronómica interesante que atraiga también al turismo, al patrimonio le falta algo".

La toma de decisiones de este año ha recaído en Carlos González Puertas, gerente y chef del Restaurante ‘Ubi de la Vega’, David Miranda, cocinero y propietario de ‘Las Kubas’, además de Adrián León Amado, segundo Jefe de Cocina del Parador de Tordesillas.

Este trío, ha tenido complicada la toma de decisiones para nombrar a los ganadores, pues el nivel de las propuestas ha sido muy alto y ellos mismos han revelado que han tenido que fijarse en "los matices" para poder tomar la decisión.

En este sentido, y sin hacer esperar más a los deseosos participantes, se han anunciado los ganadores de esta edición. Así, el primer premio ha recaído en La Pinea Restaurante, que sorprendió al jurado con su pincho ‘San Cucufato’ de huevo a baja temperatura sobre parmentier de patata trufada y tierra de pan.

El segundo premio se le ha entregado al bar La Tapita y su ‘Cachitos de Azazel’, compuesto por redondo de lomo relleno sobre una base de crema de manzana y un toque secreto.

El tercer premio lo ha recibido el restaurante San Antolín con ‘San Bruno, como este ninguno’, una base de crema de calabaza asada con especias, merluza cocinada a fuego lento con gambones y pimiento.

Por su parte, el premio a la Tapa Más Original ha recaído en el restaurante Figón y su ‘Qué buen rollo tiene este santo’, un rollo de lechazo asado con ensalada.

Además, el jurado profesional ha tenido a bien conceder un accésit a El corral de la muda y su tapa ‘San Picón’, un salpicón de pulpo, langostino, aguacate y mango con vinagreta y crujiente.

Como en cada edición, un año más se ha entregado el Premio Especial del Cliente a través del ‘cliente misterios’, que este año ha coincidido con la decisión del jurado, pues también se le ha entregado al ‘San Cucufato’ del restaurante La Pinea.