VÍDEO | Lucas Burgueño, el acosador de Óscar Puente, regresa un año después: “Entré en una crisis personal absoluta”

Lucas Burgueño el joven que saltaba a la fama el pasado 29 de septiembre del año 2023 tras difundirse un vídeo en el que protagonizaba un altercado en el interior del AVE que une Valladolid con Madrid con el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a la carga lanzando un vídeo de más de 14 minutos en su cuenta de Youtube.

Todo tras un año en el que ha sido protagonista, además de por el altercado con el exalcalde de Valladolid, por varios episodios con sus padres o exparejas que le han llevado a pasar por la cárcel unos meses.

“Llevo desde febrero para intentar mandarte este vídeo. Lo he intentado cien veces, pero no lo había conseguido. Si lo ves es porque he decidido dar el paso. Me dirijo a ti si estás en un momento de crisis”, asegura Burgueño.

El joven apunta que “hace 10 meses la vida le paró en seco” y que “entró en un momento de crisis absoluta personal” y tras dos meses de parón ha hecho este vídeo tras “desaparecer”.

“Me limitaba a sobrevivir. En esta crisis pude reconocer y mirar a un problema que había estado en diferentes fases de mi vida. Un problema que tenía que ver con consumo de sustancias, alcohol y otras drogas, en el que en este abuso mi personalidad se transformaba completamente”, añade Burgueño.

En el vídeo reconoce “momentos de crisis en su vida” pero en esta última fase se mezclaban factores como “el artístico y el consumo de sustancias”, explica con una calma absoluta.

“Era la receta perfecta para una debacle total. Si veis noticias sobre mi persona, estaba totalmente desconectado de la realidad. El haber estudiado psicología y conocer el comportamiento humano me dio una falsa sensación de control”, añade.

Burgueño añade que “nunca pasó por una crisis tan grande” y que “llegó a tocar el fondo del fondo del fondo”.

Culpa

“A todo se le añadía la sensación de culpa por los errores cometidos, sensación de vergüenza. De comportarme como no me identifico. Algunos me han sido falsamente atribuidos y otros tienen veracidad. Perdí el control de mí en esa fase de consumo”, añade el protagonista del vídeo.

Su proceso de recuperación comenzó en febrero de 2024. Burgueño destaca el hecho de haber tenido la entereza para pedir ayuda y reconoce que le quedan “conversaciones importantes por tener” en este proceso de recuperación.

“Me ha ayudado mucho cambiar la vergüenza por la humildad. La situación me arrastró. Es cambiar la culpa por responsabilidad para que esto no vuelva a suceder”, ha añadido Burgueño.

Casi 14 minutos de vídeo en el que Lucas Burgueño abre su corazón un año después.