Archiconocidas tiendas de moda abrirán sus puertas en Vallsur

“A partir de septiembre, como ya habíamos apuntado, se van a ir incorporando los nuevos operadores de moda, dentro de la fase dos del proyecto de remodelación de Vallsur. Este mes de septiembre vamos a abrir Inside”, asegura Pablo Pérez, gerente del centro comercial, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nuestro entrevistado ha añadido que “Fifty inicia obras este mes” y la idea es que en Navidad se encuentre en funcionamiento” y no se descarta que sea antes “si todo va como debe”.

Además, también está pendiente, en este mes de octubre, la apertura de Padthaiwok que es el “último de los restaurantes que van a abrir en la fase 1”. Pause and Play está también pendiente de las actuaciones en el local que “previsiblemente empezarán en octubre para su apertura el año que viene”.

“También tenemos previsto el próximo año la implantación del playground de gran formato que instalaremos en la plaza, donde estaba la fuente. AW Lab se traslada a entre Etam y Parfois, a un local mejor ubicado, y con mejor fachada y más metros”, apunta nuestro entrevistado.

La vuelta de Inside, esperada por muchos, va a ser con “más metros” que cuando se encontraba en la primera planta. En esta ocasión estará en la baja y seguro que todos los clientes dan buena cuenta de ella en el lugar y realizan sus compras allí.

“Fifty es un sustituto de garantías para Pull and Bear que ha salido de Vallsur”, añaden desde el centro comercial. Fifty es la cadena del grupo Tendam dedicada a la venta de de sus marcas a los mejores precios: Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women’secret y Milano y prendas de terceros como Only y Pieces, Vero Moda, Slow Love y Levi’s y Jack and Jones, Levi’s, Slected y Dockers y que estará muy pronto en el centro comercial.

Fifty estará en Vallsur

“Tenemos negociaciones muy avanzadas con el que será el sustituto de Zara y esperamos poder anunciarlo próximamente. El resto de operadores se irán incorporando a la planta primera de Vallsur para ir confeccionando una nueva oferta de moda que esperamos terminar de cerrar a principios de 2025”, añade nuestro protagonista.

Un año mágico tras la transformación de Vallsur

Lo cierto es que el cambio parece que le ha salido muy bien a Vallsur desde que, a principios del mes de diciembre de 2023, abrió su espacio de La Chismería con nuevos restaurantes que están haciendo las delicias de los clientes como Juancho’s, Popeyes, Pepe Taco, Pomodoro o VIPS entre otros. Y con una bolera, siempre repleta de gente.

“Esta siendo un año inmejorable para Vallsur. Todo está funcionando muy bien. Ahora estamos con esa fase dos. Con La Chismería, estamos creciendo, con lo que los resultados están siendo inmejorables y los operadores están obteniendo grandes resultados”, apunta Pablo Pérez.

Desde el centro comercial pucelano son “optimistas con el cierre de este año” que “seguro dejan unos números similares a 2019” antes de la pandemia, que fue el mejor número, por cifras, de Vallsur.

“Somos optimistas. Cuando terminemos con esta fase dos el año que viene, que finalizará con ese gran playground, donde estaba la fuente, volveremos a luchar por superar las mejores cifras de Vallsur. Todo apunta a que lo podamos conseguir. Estamos muy contentos con lo que hay y lo que viene”, añade el gerente de Vallsur.

En las próximas fechas se irán anunciando nuevas aperturas de esta fase dos de moda tanto para planta baja como para la primera.

Vallsur no se cansa de crecer y promete dar una gran calidad, en lo que a establecimientos para comprar moda se refiere.