Programa completo de las Fiestas de San Antolín 2024 en Medina del Campo: conciertos, encierros y mucha diversión

Medina del Campo se prepara para vivir unas Fiestas de San Antolín 2024 cargadas de diversión entre el 1 y el 8 de septiembre. La Villa de las Ferias vivió el pasado fin de semana un espectacular concierto de Pablo López en un escenario perfecto con el Castillo de la Mota como protagonista principal.

“Nuestro compromiso con Medina del Campo sigue siendo el faro que guía todas y cada una de las acciones que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento. Seguramente no todo serán aciertos, pero en lo que no hay duda es en el esfuerzo y cariño que ponemos. Este programa de fiestas es una buena prueba de ello”, ha asegurado el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez.

El primer edil ha querido dar las gracias a todos los que hacen posible la confección de un programa que viene cargado de actividades y en el que la diversión está asegurada en unas de las fiestas más importantes de la provincia de Valladolid.

Las prefiestas ya han arrancado en el lugar con ese concierto de Pablo López del pasado 24 de agosto como protagonista principal y este miércoles, 28 de agosto, tendrá lugar, desde las 20.00 horas, la inauguración de la exposición conmemorativa 75 aniversario de la Plaza de Toros.

De hecho, este jueves, 29 de agosto, tendrá lugar también un encierro de bueyes desde las 18.00 horas y, a continuación, el desenjaule de novillos de los encierros de San Antolín, también en la Plaza de Toros.

Encierro en las Fiestas de Medina del Campo Fotografía: Ayuntamiento de Medina del Campo cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El viernes, 30 de agosto, a las 21.00 horas, tendrá lugar la proclamación de la Guardesa, Guardesa de Honor, Guardés de Honor y Damas de Honor y Guardés, y, a continuación, el pregón de las fiestas a cargo de la doctora Samsara López Hernández, antes de que a las 23.00 horas tenga lugar un concierto a cargo de Jimenos Band y Los Desgraciaus, en la Plaza Mayor de la Hispanidad.

El domingo, 1 de septiembre, comienza el grueso de las actividades más importantes en la Villa de las Ferias. Desde las 11.00 horas tendrá lugar la Concentración de Peñas en el recinto de peñas que estará amenizado por la Charanga Cucu Band y a continuación el desfile de peñas acompañado por la misma charanga.

A las 11.30 horas, pasacalles de la Banda Municipal de Música de Medina del Campo y a las 11.50 tendrá lugar el saludo del alcalde, Guzmán Gómez, antes del tradicional Chupinazo. Ese mismo día tendrá lugar también la sesión de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo de Villamarchante, de Valencia.

El lunes, 2 de septiembre, se va a desarrollar el primer encierro tradicional al Estilo de la Villa. Declarada de Interés Turístico Nacional y con novillos de la Ganadería de Herederos de Antonio Fernández. A continuación, capea con novillos en la Plaza de Toros.

Un lunes en el que también va a tener lugar, desde las 18.30 horas, la Corrida de Toros Mixta con cuatro toros y dos novillos de las ganaderías de ‘El Capea’ y ‘Núñez del Cuvillo’ para Cayetano, Diego Ventura y Marco Pérez en la Plaza de Toros. Una jornada que se completará con música y mucha diversión.

El martes, 3 de septiembre, destaca el Primer Toro del Cajón Infantil, amenizado por la Charanga ‘El Meneíto’ en la Plaza Mayor de la Hispanidad a las 12.00 horas, y también, a las 21.45 horas el Acto Institucional Conmemorativo del 75 Aniversario de la Inauguración de la Plaza de Toros en el mismo coso. Las demás actividades pueden consultarlas en el programa completo que les adjuntamos al final.

El miércoles, 4 de septiembre, tendrá lugar, desde las 9.00 horas el segundo encierro tradicional al estilo de la villa con novillos de la ganadería ‘Núñez de Cuvillo’ y destacamos también, desde las 21.30 horas, la IX Muestra de Teatro Urbano y Animación de Calle 2024 con Correcalles de Fuego ‘Ragnarok’ de la compañía ‘Kull D’Sac’.

El jueves, 5 de septiembre, brilla, por encima de una programación de quilates, el III Festival de Música Urbana desde las 22.30 horas con las actuaciones de JC Diamante, YsyBlass Jmoney, Dj Jeiry y Víctor GM en el Parque Villa de las Ferias.

El viernes, 6 de septiembre, los encierros continuarán desarrollándose en la Villa de las Ferias desde las 9.00 horas con el tercer encierro tradicional al estilo de la Villa y destaca, desde las 23.00 horas y en la Plaza Mayor de la Hispanidad, el concierto de Funambulista.

Evento musical en las fiestas de Medina del Campo Fotografía: Ayuntamiento de Medina del Campo cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El sábado, 7 de septiembre, cuarto encierro de la villa con novillos de las ganaderías de Valdefresno y Brazuelas y con una capea a continuación con novillos en la Plaza de Toros. A las 23.00 horas destacamos también el espectáculo musical de ‘You’ll Never Dance Alone by Fernandisco’.

El domingo, 8 de septiembre, tendrá lugar el quinto y último encierro tradicional al estilo de la villa con los novillos de la Ganadería de Torres Gallego y, a continuación, capea con novillos en la Plaza de Toros. Las fiestas pondrán su broche final mágico a las 23.59 horas con una sesión de fuegos artificiales de la Pirotecnia del Mediterráneo.

Unas fiestas únicas en la provincia de Valladolid para disfrutar en días inolvidables. Les dejamos a continuación el programa completo: