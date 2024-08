Medina del Campo: 75 años del 'Coso del Arrabal'

Fue el 3 de septiembre de 1949 cuando se inauguró el llamado "Coso del Arrabal", una plaza de toros construida en nueve meses por el empresario local Manuel Casares Ramos, y cedida al consistorio medinense en 1960.

De la pluma del veterinario y escritor Luis Alonso, a través de su blog "La tauromaquia en Tarifa", recogemos: "Aquel día, Domingo Ortega, Pepe Luis Vázquez, quien sustituyó al anunciado Agustín Parra Parrita, cogido el día antes en Requena y Manolo González, quienes lidiaron un encierro de Samuel Hermanos. El primer toro que pisó el nuevo recinto taurino fue Andarríos, un ejemplar colorado ojo de perdiz".

"El primer empresario del nuevo coso -prosigue Alonso- fue Antonio González Vera, un taurino que por aquel entonces apoderaba a un aspirante que se llamaba Antonio Ordóñez".

En la actualidad, el empresario es el que fuera matador de toros y apoderado segoviano de El Espinar Rafael Ayuso desde 2021, quién nos comenta algunos pormenores sobre el cartel que se presentó en Las Ventas recientemente:

"La corrida mixta puede tener mucho aliciente con un rejoneador de la categoría de Ventura, Cayetano y el novillero revelación de la temporada como es Marco Pérez. Es un cartelazo, Ventura es la máxima figura del rejoneo, Cayetano es un torero que este año está toreando en todas las principales ferias de España y que es conocido por todos los públicos y Marco es un novillero que ilusiona a las masas y desde El Juli no se veía un novillero con tanto ambiente".

Rafael Ayuso, en el exterior del Coso del Arrabal Cedida

Sobre las dudas de que venga Cayetano por su reciente lesión en el codo, Ayuso comentaba: "Si, espero y deseo que esté en Medina, no obstante, si no pudiese reaparecer antes será sustituido por una figura del toreo como no puede ser de otra manera, pero ojalá que llegue Cayetano porque es un torero que arrastra y lleva mucha gente a la plaza".

"Respecto al ganado a lidiar –continúa Ayuso- hemos reseñado dos toros de la ganadería del maestro El Capea para rejones, que son las que eligen las figuras. Para el toreo de a pie dos toros de Núñez del Cuvillo para Cayetano y dos utreros para Marco Pérez". Esta es otra de las ganaderías preferidas por las figuras del toreo.

Por último, el empresario se refería a los precios para este corrida mixta: "Los mismos precios que tenemos desde el 2021, fue un acierto poner los precios tan baratos, y aunque todo ha subido nosotros hemos querido mantenerlos. En ninguna plaza de toros se ve una corrida de toros por 15€, exceptuando en Las Ventas y siendo de las filas altas".

No puede estar ajeno a este acontecimiento el alcalde medinense, Guzmán Gómez que, a raíz de la pandemia, decidió apostar fuerte por los toros en Medina, y le preguntábamos.

¿Qué significan los 75 años del Coso del Arrabal?

"Significa que continuamos manteniendo un edificio histórico y relevante, no solamente nuestro urbanismo, sino a nivel de festejos y diversión, dado que todos los encierros tradicionales al estilo de la villa, finalizan allí, además de celebrarse numerosos acontecimientos que generan disfrute para todos. Es un edificio al cual lo tenemos muchísimo cariño".

Guzmán Gómez hacía referencia sobre la recuperación taurina que poco a poco está recobrando Medina.

"Hemos trabajado mucho a lo largo de los últimos cinco años para recuperar la afición del festejo mayor".

Exterior de la plaza de toros de Medina del Campo Cedida

Buscamos un festejo de calidad, a un precio muy muy razonable. Entiendo que es muy difícil ver un cartel como el que presentamos en Medina del Campo por 15 € en ningún sitio de España.

Ahora ya, está en manos de la afición que las Administraciones públicas, sigamos apostando y defendiendo nuestra fiesta. Si la afición no va a las plazas, difícilmente podamos seguir defendiendo la tauromaquia".

Para finalizar le comentábamos al alcalde que diera una razón para que el público y los aficionados se acerquen a Medina del Campo el próximo 2 de septiembre, día de San Antolín.

"Hay mucha razones, pero una de ellas es el ambiente que se respira en Medina en el primer encierro; los nervios, las ganas, la ilusión y, por qué no decirlo, el deseo de ver los seis primeros novillos corriendo entre pinares y campiñas hacia el embudo es una sensación inigualable".