Toys R Us dice adiós a su tienda de Parquesol y prepara el traslado

El Toys R Us y el cartel con el comunicado

“No tenemos aún concretado donde será reubicada la tienda. Está cerrado de momento, pero no tenemos una previsión de apertura. Hemos cerrado esta semana las puertas del centro de Parquesol”, han confirmado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes de Toys “R” Us.

La tienda de la marca, que sumaba en la Avenida del Real Valladolid, número 5, más de 30 años de historia, está cerrada desde hace unas horas. Un cartel en la fachada del establecimiento así lo anuncia.

“Aviso: Toys “R” Us Valladolid permanecerá cerrado por motivos de traslado. Seguimos a su disposición en el teléfono 916789051 y en www.toysrus.es. Disculpen las molestias”, se puede leer en dicho anuncio.

La tienda, por tanto, está cerrada al público, de momento, a la espera de que se certifique su traslado. Los vecinos del conocido barrio de Parquesol en la ciudad del Pisuerga echarán de menos una tienda en la que muchos niños paseaban junto a sus padres a la espera de comprar sus juguetes.

Toys 'R' Us Valladolid anuncia su traslado

Una tienda con más de 30 años de historia en el lugar, especializada en el mundo infantil que ofrecía una amplia variedad de productos para los más pequeños de la casa. Desde juguetes y hasta bicicletas pasando por mobiliario infantil, y también disfraces.

Ahora, habrá que decir a Toys “R” Us hasta pronto a la espera de tener buenas nuevas sobre dicho traslado y saber cuál será su nueva ubicación.