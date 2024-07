De Valladolid a Viena en un espectacular viaje a pedales cargado de solidaridad: “La presión es buena y va asociada al éxito”

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, junto a Sergio Monge, el protagonista de este viaje, han presentado el proyecto ‘We Can Be Horoes’, en el que el Monge va a unir ambas ciudades en un viaje de 17 etapas y más de 2.600 kilómetros para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer, en esta ocasión de pulmón, en colaboración con el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca.

“El objetivo de esta acción pasa por recaudar fondos para la sexta beca en investigación del cáncer en colaboración con el centro de Salamanca. Ana Fraile creó, en 2014, We Can Be Heroes para luchar contra el cáncer y hoy presentamos una nueva iniciativa que lleva el sello de Sergio Monge”, ha asegurado Rodrigo Nieto.

El concejal vallisoletano ha ensalzado todas las iniciativas solidarias que ha llevado a cabo Sergio, una persona “llena de bondad y amor” que “da todo lo que tiene”. “Estos viajes demuestran lo que el ser humano hacer por los demás de forma altruista”.

Un viaje, el de Sergio, que arrancará este sábado, 27 de julio, desde la Plaza Mayor de Valladolid para llegar hasta Viena el próximo 16 de agosto.

Un reto de quilates y más de 2.600 kilómetros

“No son unas vacaciones. Es un reto solidario. Si no, haría una semana de Milán a Venencia, estaría en los Dolomitas y ya está. Son 17 días muy duros con etapas que no bajan de los 150-200 kilómetros cada día. No puedes fallar. No hay días de descanso”, ha señalado el protagonista del viaje.

Sergio Monge ha señalado que “saldrá este sábado de Valladolid” y ha apostado por “dar la mayor visibilidad posible a la iniciativa” que cuenta con todo el viaje pagado pero que, en lo que tiene que ver con la recaudación, “empieza de cero”.

“Partimos de Valladolid, iremos por Burgos, Vitoria, pasaremos San Sebastián y marcharemos por Bayona, y por Lourdes. También vamos a atravesar Los Alpes y emularemos alguna etapa del Tour de Francia. Bajaremos por Milán y pasaremos por Austria, que es un país que tiene gran belleza. Hasta llegar a Viena”, ha afirmado Sergio.

Un viaje en el que irá publicando varias historias a través de Instagram y, en la última de cada día, el protagonista, como ya ha hecho en otros viajes, publicar una última con las iniciales de todos los donantes.

“Va a ser un viaje muy bonito. Intentaremos hacerlo. Pido la ayuda de todos para comunicar esta acción y recalcar que no son unas vacaciones. Todo el dinero que la gente aporte va a ir para financiar esta beca”, ha señalado Monge.

Preocupaciones

En lo que tiene que ver con las preocupaciones, Sergio Monge ha vuelto a recalcar que le preocupa que se difunda eso que es “una acción benéfica”. “Desde We Can Be Heroes enmascaramos el dolor para hacerlo divertido”, ha apuntado.

Lo segundo que le preocupa es el hecho de no sufrir ningún accidente en las carreteras, ya que, cuando el cansancio aumente, se amplían las posibilidades antes de cumplir, el 16 de agosto, con su cometido, después de 2.656 kilómetros de andadura.

“La presión es buena y va a asociada al éxito de los logros”, ha finalizado este aventurero al que el corazón no le cabe en el pecho.

A partir del sábado ya se pueden realizar las donaciones para que esta beca cuente con la mayor partida presupuestaria posible y ayude a combatir el cáncer.